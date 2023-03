Sexta-feira, 09 de novembro de 2007, atualizada ?s 13h03

Sociedade M?o Amiga abre a 10? campanha de natal e afirma que precisam de mais volunt?rios para ajud?-los nos trabalhos

S?lvia Zoche

Subeditora

A 10? campanha de natal da Sociedade M?o Amiga tem como tema "Abra seu cora??o" e come?a nessse s?bado, dia 10 de novembro, em frente ao Cine-Theatro Central, de 9h ?s 14h, que vai ser realizada at? o dia 22 de dezembro em diversos pontos da cidade, com eventos diversificados.

S?o 30 volunt?rios trabalhando em prol, mas a presidente da associa??o, Maria Aparecida Silva, diz que s?o necess?rias mais pessoas para ajudar. "S?o muitos eventos e muito trabalho" .

No primeiro dia, ?s 9h est? marcado para come?ar o show de oito alunos da sociedade. "Eles v?o se apresentar em voz e viol?o e v?o tocar quatro m?sicas" , revela.

No mesmo dia, haver? apresenta??o de capoeira, uma exposi??o de artesanato com produtos produzidos pelos assistidos, al?m de recolherem alimentos e brinquedos e abrirem a campanha do "vint?m". "Temos a inten??o de levar a escola de samba mirim da comunidade, a ?guia de Ouro" . Maria Aparecida pede que o com?rcio adote a campanha, aceitando as caixas coletoras para os alimentos e brinquedos.

No dia 11 de novembro, de 14h ?s 17h, a sociedade organiza um bingo na sede da associa??o (Avenida Darcy Vargas, 85, Ipiranga). Dia dia 17 de novembro ao dia 15 de dezembro, v?o ser montados ped?gios em diferentes pontos de Juiz de Fora:

17 de novembro

Ped?gio em S?o Mateus, na pra?a Jarbas de Lery

Ped?gio no Bom Pastor, na esquina da avenida Rio Branco e com a rua Jos? Teixeira

Ped?gio no Manoel Hon?rio, esquina da Avenida Rio Branco com a e Am?rico Lobo

Ped?gio no Bom Pastor, na esquina da avenida Rio Branco e com a rua Jos? Teixeira

Encerramento do ped?gio para a campanha no Manoel Hon?rio, esquina da Avenida Rio Branco com a Am?rico Lobo

O encerramento da 10? edi??o vai ser no mesmo local onde a campanha vai come?ar, na Rua Halfeld.

A institui??o

A Sociedade M?o Amiga existe h? 23 anos e, atualmente, atende a 300 fam?lias. "A Sociedade sobrevive das campanhas que faz" , afirma Maria Aparecida. Em janeiro, eles come?am com a campanha de arrecada??o de material escolar para as crian?as. "S?o 196 crian?as entre assistidos e n?o-assistidos e ? um n?mero ? parte daquele das fam?lias" .