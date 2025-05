Opera??o Cidade Limpa Mais de 200 funcion?rios mobilizados na varre??o das ruas principais em raz?o do aumento do fluxo de pessoas para as compras de Natal

20/12/2006

A partir desta quarta-feira, dia 20 de dezembro, o DEMLURB come?a a a??o ?Cidade Limpa para o Natal? em raz?o do grande aumento de fluxo de pessoas pelo centro da cidade. A opera??o vai at? o pr?ximo domingo.

As equipes v?o estar, principalmente, em pontos de encontro e locais com concentra??o de estabelecimentos comerciais, tais como as ruas Halfeld, S?o Jo?o, Mister Moore, Santa Rita e Marechal Deodoro; e as avenidas Get?lio Vargas e Bar?o do Rio Branco.

Quatro equipes de varri??o, com 40 servidores, devem estar das 7h ?s 16h20 e das 14h ?s 22h20 desta quarta-feira at? o s?bado, nas ruas centrais da cidade, e 40 outros servidores v?o fazer revezamento em ruas como Silva Jardim, Santo Ant?nio, parte alta da Esp?rito Santo, Rei Alberto, Benjamin Constant e Floriano Peixoto, a fim de deixar a cidade livre de sujeira acumulada.

No domingo, dia 24, os 200 servidores estar?o nas ruas do Centro, das 7h ?s 19h, para deixar as ruas limpas para o Natal, e tamb?m nas feiras livres da Avenida Brasil e do Bairro S?o Mateus. Mesmo com a sinaliza??o atrav?s de cones, o Demlurb pede aten??o redobrada aos motoristas em tr?nsito pelas ruas do centro da cidade, pois ? maior o n?mero de servidores trabalhando junto ?s pistas.