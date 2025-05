?rvore com chocolate Monte uma pequena ?rvore de natal com doce de coco banhado no chocolate

Novembro/2008

Quando se fala em ceia de natal, ? f?cil lembrar de damascos, nozes, am?ndoas, lombo recheado, porque s?o t?picos desta data. Que tal mudar um pouco a sobremesa? Um chocolate sempre cai bem e n?o precisa ser somente na P?scoa, n?o.

Bombons, trufas, barras de chocolate, pirulitos, ovos... Nada disso. A inten??o ? deixar esta iguaria com a cara do 25 de dezembro. Por isso, a chefe de cozinha Haline Maia usa a criatividade e faz uma ?rvore de natal com chocolate.

Al?m de saboroso - ? dif?cil encontrar algu?m que n?o goste de chocolate, apesar de existir -, este chocolate enfeita muito bem a mesa do seu natal.

Modo de fazer

Haline diz que a ?rvore ? um sucesso, n?o h? quem n?o goste de sabore?-la. Mas, engana-se quem acredita que vai poder dar uma "dentada" no pinheiro, porque a base ? de isopor banhado no chocolate.

Calma... H? uma parte comest?vel, sen?o, n?o teria tanta gra?a assim e nem poderia ser uma receita de culin?ria. Como dissemos, o cone de isopor ? gla?ado em chocolate e neles s?o "colados" doces de coco com cobertura tamb?m de chocolate.

Passe os docinhos de coco no chocolate derretido pelo modo de temperagem. Leve a geladeira ou ao congelador e retire depois de cinco minutos. Corte as rebarbas e grude no cone j? gla?ado.

No caso do doce n?o se fixar mais no cone, ? s? banhar no chocolate derretido e continuar o processo. Para dar um toque diferente, passe alguns dos docinhos em um p? dourado comest?vel.