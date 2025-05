Tupynamb?s e Democrata de Sete Lagoas jovem neste sábado no Est?dio Municipal

Quinta-feira, 15 de março de 2018, atualizada às 8h

Tupynambás e Democrata de Sete Lagoas jogam neste sábado no Estádio Municipal

Da redação



Neste sábado, 17 de março, o Estádio Municipal Radialista Mário Helênio sedia a partida entre Tupynambás e Democrata-SL, pelo Módulo 2 do Campeonato Mineiro 2018. O jogo será às 11h e os ingressos serão vendidos a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), antecipadamente, na sede social do clube (Rua Delorme Louzada, 32- Bairro Santa Teresa), e no dia e local do jogo, a partir das 10h, mesmo horário da abertura dos portões. Mulheres e crianças até 12 anos não pagarão.

Artefatos pirotécnicos, fumaças e bebidas em vasilhames de vidro e lata não serão permitidos. O lado verde do estádio estará disponível para os torcedores do Tupynambás, que deverão entrar pelo Pórtico 1 (portão principal), e os visitantes, pelo Pórtico 3, no Bairro Dom Orione.

Serão disponibilizados ônibus, com saída às 9h30 em frente à sede da Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), na Avenida Presidente Itamar Franco. O último veículo sairá do estádio 40 minutos após a partida.