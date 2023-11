SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos uma pessoa morreu e 60 ficaram feridas após o desabamento de um complexo esportivo durante temporal em Giruá, na região noroeste do Rio Grande do Sul, na noite desta quarta-feira (15).

As vítimas foram socorridas e levadas para hospitais da cidade e da região. Uma delas sofreu ferimentos graves e foi internada no Hospital de Santo Ângelo, a 35 km de Giruá.

Elas estavam no local participando de um torneio de padel, uma mistura de tênis com squash disputado em duplas. A vítima fatal é uma fisioterapeuta que praticava a modalidade.

Segundo o relato de testemunhas aos bombeiros, a esportista tentou se esconder na área da churrasqueira, mas a estrutura desabou em cima dela.

O complexo possui também quadras para prática de futebol society, vôlei e futevôlei na areia.

Moradores da cidade publicaram vídeos nas redes sociais que mostram pedaços retorcidos da estrutura e do telhado das quadras.

O temporal provocou quedas de árvores, de fiação elétrica e alagamentos. Ainda não há informações sobre desabrigados na cidade de 16 mil habitantes.

A chuva intensa atingiu Giruá por volta das 21h30, com vendaval e granizo. Bombeiros de cidades vizinhas auxiliaram no socorro às vítimas.

Segundo a Brigada Militar, que também atua no local, a cidade está sem energia elétrica na madrugada desta quinta-feira (16).

De acordo com o Metsul, imagens de satélite mostraram um CCM (Complexo Convectivo de Mesoescala) atuando no noroeste do Rio Grande do Sul. O CCM é um grande aglomerado circular e de longa duração de nuvens carregadas que provoca tempestades e tornados.

Os estados da região Sul sofrem com a chuva frequente desde setembro, mês que foi um dos mais chuvosos da história do Rio Grande do Sul, com dezenas de mortes.

Na segunda (13), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta laranja para tempestades em uma faixa que cobre todo o Rio Grande do Sul, a maior parte de Santa Catarina e o oeste do Paraná, além do extremo sul de Mato Grosso do Sul.