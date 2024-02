SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um PM aposentado reagiu a uma operação que investiga o filho dele e acabou baleado na manhã desta quinta-feira (8) no Gama (DF).

Policiais cumpriram mandados de busca e apreensão na casa do PM Gilmar Vieira de Melo, pai de Wesly Denny da Silva Melo. O intuito dos mandados era procurar armas de fogo ilegais vinculadas a Wesly, preso por suspeita de feminicídio no começo do ano.

O PM de 58 anos reagiu à chegada dos policiais com tiros, segundo informações do Ministério Público. Ele foi baleado no abdômen e levado ao Hospital Maria Auxiliadora.

Uma arma e R$ 2 mil foram encontrados no carro do policial. Ele deve ser autuado por tentativa de homicídio, informou o Ministério Público.

A esposa de Gilmar também foi baleada e levada ao hospital, segundo a Polícia Militar do Distrito Federal. A corporação afirmou que investiga "as circunstâncias que levaram ao incidente".

Ao UOL, a defesa de Wesly afirmou que os protocolos relacionados ao cumprimento de mandado na casa de policiais ou ex-policiais não foi devidamente cumprido na operação em questão.

O advogado Antonio Eudes de Sousa classificou o tiroteio como um excesso e lamentou o ocorrido.

"Em que pese o brilhantismo do trabalho que a Polícia Civil costuma fazer, entendemos que nesse caso houve um excesso por terem feito um verdadeiro tiroteio num apartamento minúsculo onde se encontravam crianças", disse Antonio Eudes de Sousa, advogado de Wesly, ao UOL.