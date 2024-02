SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com clima de megabloco, a Espetacular Charanga do França começou seu cortejo pelo bairro da Santa Cecília, no centro de São Paulo, às 9h desta segunda-feira (12).

Instrumentais, fortalecidos por uma profusão de trompetes, ditam a trilha sonora do grupo e embalam milhares de foliões em roupas e adereços azulados, cor do bloco.

A charanga, com seu itinerário em estreitas ruas do bairro hipster, ganha fama e público ano após ano.