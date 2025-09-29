Estado de saúde de vítima do metanol é praticamente vegetativo, diz familiar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rafael dos Anjos, 27, uma das vítimas da intoxicação por metanol em São Paulo, está internado em hospital de Osasco (Grande São Paulo) desde o final de agosto. Seu estado de saúde é praticamente vegetativo, segundo um familiar ouvido pela Folha de S.Paulo.

Antônio Henrique Albano, tio do jovem, diz que Rafael passou mal e perdeu a visão no dia seguinte após consumir bebida alcoólica adulterada com os amigos. "Quando nós o levamos [ao hospital] ele já entrou em coma", diz o familiar.

Rafael é técnico de manutenção de elevadores. Segundo Antônio, ele fez exames que apontaram a presença de metanol no sangue, assim como danos à visão e ao cérebro.

A princípio, Rafael passou por tratamento para desintoxicação sanguínea, fazendo sessões de hemodiálise. Em seguida, na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), o jovem continuou fazendo o uso de antibióticos. A sedação foi retirada, mas ele ainda não acordou do coma, está sem fluxo sanguíneo no cérebro e respira com a ajuda de aparelhos, diz o tio.

Antônio diz que o estado de saúde de Rafael continua instável e que, por isso, o jovem fica impossibilitado de fazer novos procedimentos ou exames fora da UTI. "Depende de ele ficar com a pressão mais controlada, sem medicação, e de ele respirar sem o ventilador."

O tio ainda diz que as sequelas definitivas, como a perda da visão, só podem ser descobertas se o jovem acordar.

"A família está muito abalada mesmo. A mãe dele está unindo um pouco de forças que tem para poder tentar alertar as pessoas. Ela está focada nele, está direto aqui no hospital, esperando alguma boa notícia", conclui Antônio.

INTOXICAÇÕES POR METANOL EM SÃO PAULO

Desde junho deste ano, foram confirmados no estado seis casos de intoxicação por metanol ligados ao consumo de bebida alcoólica adulterada, ainda em apuração pela Polícia Civil de São Paulo. Há também dez casos sob investigação, dos quais três resultaram em mortes -a causa dos óbitos foi intoxicação por metanol, mas ainda não está confirmado se o consumo se deu por bebida adulterada.

Segundo o Boletim de Ocorrência, Rafael e cinco amigos foram intoxicados por metanol no final de agosto após o consumo de uma conhecida marca de gim importado. A garrafa foi comprada dias antes pelo rapaz em uma adega do bairro Cidade Dutra. A Polícia Civil investiga o estabelecimento.

Dos cinco amigos do grupo, quatro precisaram de atendimento hospitalar. Só Rafael continua internado em hospital de Osasco.