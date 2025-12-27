Ultraleve cai no mar de Copacabana, no Rio

LEONARDO VIECELI

RIO DE JANEIRO

Bombeiros fazem buscas no local; ainda não há confirmação de vítimas Aeronave de pequeno porte estaria fazendo publicidade na praia

(FOLHAPRESS) Em 27/12/2025 13h53

Um avião de pequeno porte do tipo ultraleve caiu no começo da tarde deste sábado (27) no mar de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.

Relatos iniciais apontam que a aeronave estaria fazendo publicidade. Ultraleves costumam sobrevoar a orla do bairro mostrando faixas de empresas.

Bombeiros fazem buscas no mar de Copacabana, no Rio, após queda de ultraleve neste sábado (27) Reprodução/TV Globo Bombeiros fazem buscas no mar de Copacabana, no Rio, após queda de ultraleve neste sábado (27) Imagem pequena **** Ainda não há informações sobre possíveis vítimas.

O Corpo de Bombeiros disse que foi acionado para o atendimento da ocorrência por volta das 12h34 deste sábado, nas proximidades do posto 3 da praia de Copacabana.

A corporação atua no local com motos aquáticas, embarcações infláveis, equipe de mergulho e apoio aéreo. A operação envolve cerca de 20 militares.

O Rio vive uma sequência de dias de calor, o que tem levado moradores e turistas para as praias na reta final deste ano.

Em Copacabana, a programação da noite de Réveillon deve atrair 2,5 milhões de pessoas, segundo projeção da prefeitura.

