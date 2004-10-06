Geografia A disciplina est? em tudo que vivemos. Dificilmente, algu?m que n?o a conhece entender? o que acontece ao seu redor e no mundo

06/10/2004

Rios, mares, oceanos, florestas, pa?ses, capitais, planetas, pontos cardeais, latitude, longitude, planaltos, clima, polui??o, mapas. Ufa! Tudo isso ? geografia. E tem mais: a mat?ria tamb?m estuda o mundo, as guerras, os fen?menos da natureza, os movimentos sociais e pol?ticos, a sociedade.

? muita coisa. Pode-se dizer que, sem saber geografia, uma pessoa dificilmente entender? o mundo em que vive.

Nos notici?rios que assistimos, vimos guerras, tr?fico de drogas, desastres ambientais. Novelas mostram metr?poles brasileiras, pontos tur?sticos do pa?s e do mundo, desigualdades sociais e artistas que, geralmente, representam a classe rica da sociedade em que vivemos. Como discernir tudo isso sem antes aprender geografia?

Segundo o professor da disciplina, Fl?vio Barbosa Salgado, o estudante hoje tem mais acesso ? informa??o, mas possui dificuldade de filtr?-la. "At? mesmo devido ao excesso de m?dias e informa??o, o aluno acaba ficando perdido, sem conseguir digerir tudo", afirma.

Fl?vio destaca que as salas de aula t?m que se adaptar, cada vez mais, ?s novas realidades, porque, sen?o, vai criar-se uma distor??o muito grande entre o que aluno tem de acesso, em casa, e o que lhe ? oferecido na escola.

Como aprender

Foi-se o tempo em que Geografia era somente decorar rios e capitais. Geografia n?o ? mat?ria de decoreba. Pelo contr?rio, deve-se entend?-la. Na disciplina, as coisas se ligam uma nas outras. ? preciso ter uma linha de racioc?nio.

Nesta reta final, h? tr?s meses para o vestibular, o professor Fl?vio Salgado deixa dicas importantes para aqueles que j? est?o se preparando e tamb?m para os que come?aram agora. "? importante, acima de tudo, ter base te?rica. Leia muito e conhe?a bem os conceitos geogr?ficos. Do contr?rio, voc? n?o vai conseguir articular o pensamento", avisa.

Fl?vio lembra que, na 1? etapa do vestibular, geralmente ? cobrado 50% de geografia f?sica e 50% de geografia humana e econ?mica. J? na 2? etapa, a prova explora mais a parte pol?tica e econ?mica.

Ent?o, o que estudar?

Clima (h? algum tempo este t?pico n?o ? cobrado e Fl?vio desconfia que este ano ele ser?)



Cartografia, Fuso Hor?rio e Escala

Processo Industrial

Com?rcio Internacional

Pol?tica Internacional

Globaliza??o atrelada a Blocos Econ?micos

Contextualiza??o dos fatos dentro das particularidades de cada ?poca

Quest?es ambientais

Se, depois de tudo isso, voc? ainda se pergunta: Pra qu? saber geografia?, e tamb?m n?o descobriu qual a import?ncia da disciplina em sua vida, n?o vai ser atrav?s desta reportagem que vamos te convencer do contr?rio.

Mas, pelo menos de uma coisa voc? pode estar certo: sem a dita cuja voc? n?o passa no vestibular. E, se ? isso mesmo que almeja, ? melhor come?ar j? a estudar.

Teste: Como voc? estuda Geografia? Fa?a este pequeno teste, respondendo ?s quest?es abaixo: Fa?a este pequeno teste, respondendo ?s quest?es abaixo: a) Decoro tudo o que vejo pela frente. O mais importante na mat?ria ? saber o nome dos rios, relevos, climas, vegeta??o, portos, etc. b) Leio muitos textos. Para isso, vou pulando os mapas e gr?ficos. Todas as informa?es dos mapas e gr?ficos est?o no texto. N?o posso perder tempo. c) S? leio os resumos da mat?ria e decoro tudo. Como os resumos t?m o que ? mais importante, ? s? decorar que saberei a maioria da mat?ria que cai no vestibular. d) Leio toda a mat?ria e dou muita aten??o para os mapas e gr?ficos. Eles s?o um ?timo resumo da mat?ria, cont?m todas as informa?es do texto de forma bem clara. e) N?o estudo Geografia. ? tudo muito ?bvio e f?cil. Sempre cai a mesma coisa e os exerc?cios s?o todos iguais. Se voc? marcou qualquer letra que n?o foi a D, voc? ? um s?rio candidato a prestar vestibular novamente no ano que vem.



