Celebridades no j?ri para eleger a Miss Brasil Gay 2005

Al?m das candidatas, alguns jurados tamb?m brilharam na passarela do Miss Brasil Gay 2005, como Adriane Galisteu, David Brasil, Le?o Lobo e Kajuru. Nos ?cones ao lado: muitas fotos!

Rep?rter: S?lvia Zoche

Edi??o e fotos:

Ludmila Gusman

23/08/05

Os ?ltimos retoques de cabelos, maquiagem e roupas, foram divididos com entrevistas, fotos, abra?os e conversa com amigos, convidados especiais e curiosos que chegavam aos muitos. Entre os convidados especiais estavam o Chacrinha, as Irm?s Sister e drag queens como Jessica Rios e Nicole Francine.

Algumas misses que j? participaram de outros concursos - e foram vencedoras - estavam presentes no evento, dando apoio ?s candidatas, como Alessandra Vargas (foto abaixo ? esquerda) e Michelle X (foto abaixo ? direita), que este ano foi estilista de dois trajes de gala, um da Miss S?o Paulo e outro da Miss Cear?. (leia a mat?ria!)

Jurados famosos

Com o passar das horas, o camarim reservado para os jurados virou o centro das aten?es. Todos esperavam ansiosos a chegada das celebridades anunciadas, como Adriane Galisteu e Le?o Lobo. Adriane j? havia feito uma coletiva, ? tarde, para alunos da Unipac/JF e imprensa no hotel em que ficou hospedada (veja as fotos). O jornalista e comentarista esportivo Jorge Kajuru veio para o evento para fazer companhia ? Galisteu.

Clique para ouvir

? necess?rio Windows M?dia Player

Os primeiros a chegar entre as celebridadades foi Galisteu e Kajuru. O camarim fervilhava e at? os outros jurados pediam fotos com as estrelas. Ela atendia sol?cita a todos os pedidos, assim como Kajuru que de convidado especial, tornou-se parte do corpo do j?ri, com a falta de um dos integrantes da mesa.

O local j? estava t?o cheio que teve de ser interditado. Depois, foi a vez da chegada de David Brasil e, mais tarde, Le?o Lobo, que foram recebidos com muitos flashes. A Miss Brasil 1993, Leila Schuster, tamb?m chegou elegante em um vestido preto, ao lado de seu empres?rio.

Clique para ouvir

? necess?rio Windows M?dia Player

Quando os apresentadores Paulo Marral e Baby Mancini entraram no palco e chamaram os jurados, a plat?ia veio abaixo com a entrada das celebridades. E, claro, que para criar uma expectativa ainda maior, a ?ltima a entrar na passarela foi Adriane, com um vestido vermelho estonteante. Coincid?ncia ou n?o, nenhuma das candidatas a Miss desfilou com traje de gala de mesma cor do vestido da loira.

Mais jurados

A empres?ria Cida Delmonte, a artista pl?stica Marta Lucy Lisboa Rezende, o estilista Rog?rio Figueiredo, a Miss Brasil de 1960, Maria Jos? Cardoso - Miss do mai? dourado -, a drag queen Darbi Daniel e o consultor de moda, o paulista Rog?rio Robaski tamb?m fizeram parte do juri e deixaram seus depoimentos em audio, exclusivo, para o Portal ACESSA.com. Para ouvir, basta clicar nos nomes de cada um:

? necess?rio Windows M?dia Player