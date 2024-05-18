|
Celebridades no j?ri para eleger a Miss Brasil Gay 2005
Al?m das candidatas, alguns jurados tamb?m brilharam na passarela do Miss
Brasil Gay 2005, como Adriane Galisteu, David Brasil, Le?o Lobo e Kajuru.
Nos ?cones ao lado: muitas fotos!
Rep?rter: S?lvia Zoche Badala??o foi o que n?o faltou no retorno do Miss Brasil Gay 2005 a Juiz de
Fora. E tudo come?ou nos bastidores com as candidatas chegando pouco a pouco
na parte do gin?sio reservado para elas.
Edi??o e fotos:
Ludmila Gusman
23/08/05
Os ?ltimos retoques de cabelos,
maquiagem e roupas, foram divididos com entrevistas, fotos, abra?os e
conversa com amigos, convidados especiais e curiosos que chegavam aos
muitos. Entre os convidados especiais estavam o Chacrinha, as
Irm?s Sister e drag queens como Jessica Rios e
Nicole Francine.
Algumas misses que j? participaram de outros concursos - e foram vencedoras
- estavam presentes no evento, dando apoio ?s candidatas, como Alessandra
Vargas (foto abaixo ? esquerda) e Michelle X (foto abaixo ? direita), que este ano foi estilista de dois trajes de
gala, um da Miss S?o Paulo e outro da Miss
Cear?. (leia a mat?ria!)
Jurados famosos
Com o passar das horas, o camarim reservado para os jurados virou o centro
das aten?es. Todos esperavam ansiosos a chegada das celebridades
anunciadas, como Adriane Galisteu e Le?o Lobo. Adriane j? havia feito uma
coletiva, ? tarde, para alunos da Unipac/JF e imprensa no hotel em que ficou
hospedada (veja as fotos). O jornalista e comentarista esportivo Jorge
Kajuru veio para o evento para fazer companhia ? Galisteu.
Os primeiros a chegar entre as celebridadades foi Galisteu e Kajuru. O
camarim fervilhava e at? os outros jurados pediam fotos com as estrelas. Ela
atendia sol?cita a todos os pedidos, assim como Kajuru que de convidado
especial, tornou-se parte do corpo do j?ri, com a falta de um dos integrantes
da mesa.
O local j? estava t?o cheio que teve de ser interditado. Depois, foi a vez
da chegada de David Brasil e, mais tarde, Le?o Lobo, que foram
recebidos com muitos flashes.
A Miss Brasil 1993, Leila Schuster, tamb?m chegou elegante em um
vestido preto, ao lado de seu empres?rio.
Quando os apresentadores Paulo Marral e Baby Mancini entraram no palco e
chamaram os jurados, a plat?ia veio abaixo com a entrada das celebridades.
E, claro, que para criar uma expectativa ainda maior, a ?ltima a entrar na
passarela foi Adriane, com um vestido vermelho estonteante. Coincid?ncia ou
n?o, nenhuma das candidatas a Miss desfilou com traje de gala de mesma cor
do vestido da loira.
Mais jurados
A empres?ria Cida Delmonte, a artista pl?stica Marta Lucy Lisboa Rezende, o
estilista Rog?rio Figueiredo, a Miss Brasil de 1960, Maria Jos? Cardoso - Miss do
mai? dourado -, a drag queen Darbi Daniel e o consultor de moda, o paulista
Rog?rio Robaski tamb?m fizeram parte do juri e deixaram seus depoimentos em
audio, exclusivo, para o Portal ACESSA.com. Para ouvir, basta clicar nos
nomes de cada um:
