Miss Brasil Gay 2006
Miss JF Gay ser? a representante do Mato Grosso do Sul no Miss Brasil Gay
Rep?rter: S?lvia Zoche A mais nova Miss Juiz de Fora Gay, eleita no dia 08 de abril de 2006, ?
Adriane Ferrari. A candidata de 18 anos concorreu pela primeira vez
e desfilou na noite de s?bado representando a
escola de samba Real Grandeza. Na foto, voc? v? a Miss JF Gay 2006 (loira, de
branco e azul) ao lado da Miss JF 2005, B?rbara Braga (morena), que passou sua coroa
e faixa.
Edi??o:
Ludmila Gusman
Fotos:
Divulga??o
07/04/06
E... surpresa! Adriane ser? a representante
oficial do estado do Mato Grosso do Sul no Miss Brasil Gay 2006. Segundo o organizador do Miss Juiz de Fora Gay, o transformista AR-15, Adriane
n?o precisa participar da eliminat?ria do Miss Minas Gerais Gay, em Belo Horizonte.
De acordo com AR-15, Adriane j? tem dois nomes em mente pra fazer seus vestidos no Miss Brasil
Gay: ou vai ser Marilia Scozer ou Michelly X. "Ela j? tem em
m?os R$ 2 mil para aplicar no traje de gala".
Mas AR-15 esclarece que
esse montante n?o foi pr?mio recebido no Miss JF Gay e sim que "algum
parente prometeu e ir? dar a quantia para ajudar na roupa", diz. ? prov?vel tamb?m que Adriane precise gastar mais R$ 2 mil em pedrarias e strass
para que seu vestido de gala fique um luxo, no t?o esperado concurso nacional.
O traje t?pico? J? est? em estudo, mas ser? surpresa. "N?o podemos
falar, porque se trata de fantasia (j? escolhida), mas guardada em segredo",
avisa AR-15.
Dia da escolha
A quadra da escola de samba Turunas do Riachuelo foi o palco dos desfiles
de 14 concorrentes, que disputaram a coroa e faixa de Miss Juiz de Fora Gay
2006. AR-15 informa que mais de 600 pessoas estavam presentes no evento. No
intervalo dos desfiles, shows com Fernanda Muller, Carlos Maia, Gabbana, Boys, Iuli Simpson,
entre outras atra?es.
Traje gala de Patiele
Traje t?pico de Patiele
Na hora da escolha, a favorita de parte do p?blico foi Patiele Becar,
representante da escola de samba Juventude Imperial, de 22 anos.
? a segunda vez que participa do Miss Juiz de Fora Gay e foi dela o melhor traje t?pico e o melhor traje de gala, mas
ficou em segundo lugar na coloca??o geral. Isso a coloca entre as
concorrentes que v?o disputar a vaga de Miss Minas Gerais, no dia 30 de abril, em Sete Lagoas. Se ganhar como Miss Minas Gerais Gay, ser? a primeira vez que
far? parte do concurso nacional.
A representante da escola de samba Cacique de Lins, Lana Mocdec, foi escolhida pelas pr?prias candidatas como a Miss Simpatia.