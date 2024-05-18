Ter?a, 25 de setembro de 2007, atualizada ?s 15h16

Michel Brucce ? o candidato mineiro ao concurso Mr. Gay

Priscila Magalh?es

Rep?rter



Michel Brucce ? o candidato escolhido para representar Minas no concurso Mr. Gay Brasil. Ele foi selecionado entre 30 candidatos de todo o estado em duas etapas, que aconteceram em Belo Horizonte.

O candidato eleito no Mr. Brasil Gay vai concorrer ao t?tulo de Mr. Gay Internacional, em janeiro do ano que vem, em Hollywood, nos Estados Unidos. ? a primeira vez que o Brasil participa deste concurso internacional.

Michel diz que n?o se considera um padr?o de beleza . "O que me possibilitou vencer em Minas foi meu discurso. Acho que precisamos menos de visibilidade de beleza e mais de direitos. Queremos inclus?o social e igualdade de direitos. Quem vencer vai ter a responsabilidade de mostrar isso ? sociedade para conseguirmos algumas conquistas" , explica ele, que ? secret?rio do Movimento Gay de Minas (MGM).

Na final que deu o t?tulo do estado a Michel foram seis finalistas. "Tivemos contatos com o p?blico e com os jurados. Eles avaliaram as nossas id?ias, simpatia, beleza e discurso" , diz Michel.

O secret?rio diz que os candidatos eram muito bonitos e ficou muito feliz com a conquista. "Eu me emocionei muito com a vit?ria. Tamb?m foi espantador perceber que os gays est?o acordando para o movimento e para a uni?o" .