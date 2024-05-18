Ter?a, 25 de setembro de 2007, atualizada ?s 15h16
Michel Brucce ? o candidato mineiro ao concurso Mr. Gay
Rep?rter
Michel Brucce ? o candidato escolhido para representar Minas no concurso Mr. Gay Brasil. Ele foi selecionado entre 30 candidatos de todo o estado em duas etapas, que aconteceram em Belo Horizonte.
O candidato eleito no Mr. Brasil Gay vai concorrer ao t?tulo de Mr. Gay Internacional, em janeiro do ano que vem, em Hollywood, nos Estados Unidos. ? a primeira vez que o Brasil participa deste concurso internacional.
Michel diz que n?o se considera um padr?o de beleza .
"O que me possibilitou vencer
em Minas foi meu discurso. Acho que precisamos menos de visibilidade de beleza e
mais de direitos. Queremos inclus?o social e igualdade de direitos. Quem vencer
vai ter a responsabilidade de mostrar isso ? sociedade para conseguirmos algumas
conquistas", explica ele, que ? secret?rio do Movimento Gay de Minas (MGM).
Na final que deu o t?tulo do estado a Michel foram seis finalistas.
"Tivemos contatos
com o p?blico e com os jurados. Eles avaliaram as nossas id?ias, simpatia, beleza e discurso", diz Michel.
O secret?rio diz que os candidatos eram muito bonitos e ficou muito feliz com a conquista.
"Eu me emocionei muito com a vit?ria. Tamb?m foi espantador perceber que os gays est?o acordando para o movimento e para a uni?o".
A final brasileira vai acontecer no dia 27 de outubro, em S?o Paulo. S?o 14 cidades brasileiras que participam da seletiva nacional. Segundo Michel, vai haver desfiles, apresenta??o de v?deos
com os ideais de cada candidato e um discurso mostrando a import?ncia do t?tulo.
"Os candidatos est?o muito fortes", conclui.
