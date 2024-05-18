MGM seleciona estagi?rios de psicologia para assist?ncia aos homossexuais

*Guilherme Ar?as

Colabora??o

O Movimento Gay de Minas (MGM) est? selecionando dois estudantes do curso de Psicologia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) para serem estagi?rios no projeto Cuca Fresca, que oferece assist?ncia psicol?gica gratuita ? homossexuais. A partir dessa ter?a-feira, 17 de julho, os curr?culos enviados s?o analisados e os cadidatos selecionados ser?o convocados, at? o dia 20 de julho, para a pr?xima etapa.

Em seguida, os aprovados para a segunda fase v?o se apresentar, entres os dias 23 e 28, para a entrevista individual com um dos psic?logos que fazem parte do projeto. O resultado da sele??o vai ser divulgado at? o dia 30 de julho, no site do MGM e por telefone.

Segundo o MGM, atualmente h? uma lista com 16 pessoas ? espera de atendimento. Os motivos da procura s?o variados, mas segundo o assessor de imprensa do MGM, Jorge J?nior, as pessoas que procuram a ONG, geralmente j? s?o assumidos. "Os problemas s?o os mesmos de qualquer pessoa: car?ncia, individualismo, dificuldade de socializa??o" , revela.

O Cuca Fresca come?ou em 2002 por iniciativa do psic?logo Arist?teles Rodrigues, atual coordenador das atividades. O projeto ? financiado pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presid?ncia da Rep?blica, desde 2006. Cerca de 28 homossexuais recebem s?o beneficiados pelo Cuca Fresca.

os interessados em receber o atendimento podem ligar para o telefone 3218-7496 e agendar a consulta.

*Guilherme Ar?as ? estudante de Jornalismo da UFJF