Desfiles das candidatas no Miss Gay 2007 Confira no v?deo o desfile de todas as candidatas ao t?tulo de maior beleza

homossexual do Brasil. Todas as 28 concorrentes em trajes t?picos e de gala

Rep?rter: Fernanda Leonel

Edi??o: Ludmila Gusman e S?lvia Zoche

Designer: F?bio Nascimento

18/08/2007, ?s 9h00

Confira o desfile das 28 candidatas ao t?tulo de Miss Brasil Gay 2007, em traje t?pico. A roupa tem que representar a cultura ou hist?ria do estado pela qual a candidata est? desfilando. Nessa categoria, a premia??o ficou da seguinte maneira:

: Miss Esp?rito Santo - Ianka Ashylen

2? lugar: Miss Sergipe - Jackeline Boom?r

3? lugar: Miss Rond?nia - Taysa Shinayder

Na hora do desfile de gala, deu dobradinha na premia??o. As candidatas que ficaram com os primeiros lugares na categoria t?pico, tamb?m faturaram a premia??o do traje de gala. Confira o desfile das 28 candidatas ao t?tulo de Miss Brasil Gay 2007 em traje de gala. Nessa categoria, a premia??o ficou da seguinte maneira:

: Miss Esp?rito Santo - Ianka Ashylen

2? lugar: Miss Sergipe - Jackeline Boom?r

3? lugar: Miss Rond?nia - Taysa Shinayder