Desfiles das candidatas no Miss Gay 2007
Confira no v?deo o desfile de todas as candidatas ao t?tulo de maior
beleza
homossexual do Brasil. Todas as 28 concorrentes em trajes t?picos e de gala
Edi??o: Ludmila Gusman e S?lvia Zoche
Designer: F?bio Nascimento
18/08/2007, ?s 9h00
Confira o desfile das 28 candidatas ao t?tulo de Miss Brasil Gay 2007, em traje t?pico. A roupa tem que representar a cultura ou hist?ria do estado pela qual a candidata est? desfilando. Nessa categoria, a premia??o ficou da seguinte maneira:1? lugar: Miss Esp?rito Santo - Ianka Ashylen
2? lugar: Miss Sergipe - Jackeline Boom?r
3? lugar: Miss Rond?nia - Taysa Shinayder
Na hora do desfile de gala, deu dobradinha na premia??o. As candidatas que ficaram com os primeiros lugares na categoria t?pico, tamb?m faturaram a premia??o do traje de gala. Confira o desfile das 28 candidatas ao t?tulo de Miss Brasil Gay 2007 em traje de gala. Nessa categoria, a premia??o ficou da seguinte maneira:1? lugar: Miss Esp?rito Santo - Ianka Ashylen
2? lugar: Miss Sergipe - Jackeline Boom?r
3? lugar: Miss Rond?nia - Taysa Shinayder
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!