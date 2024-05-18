



Isabelita dos Patins

Ator Jorge Iglesias, criador da personagem, conta detalhes de sua trajet?ria. Como surgiu Isabelita dos Patins e quando come?ou o sucesso que dura 31 anos. Ele anuncia ainda o lan?amento da boneca Isabelita dos Patins e um livro para o pr?ximo ano.







Oh! Linda - o primeiro palha?o gay do Brasil

Maur?cio Jos? Santana ? o primeiro palha?o gay do Brasil. Seu personagem Oh! Linda foi criado no bloco do Galo, em Recife. O artista revela sua trajet?ria e conta as dificuldades de lidar com o preconceito e a discrimina??o de ser soropositivo h? 13 anos.