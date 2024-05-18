Mylena Schieffer ganha tamb?m o terceiro lugar no quesito traje de gala
Rep?rter: Deborah Moratori
Fotos e Edi??o:
Ludmila Gusman
Apoio T?cnico:
Patr?cia Guimar?es de Faria e
Danilo Oliveira Santos
17/08/03 - 6h55
Rep?rter: Deborah Moratori
Pela primeira vez disputando o t?tulo de Miss Brasil Gay, Mylena, na verdade, Maicon, dedicou a premia??o ao marido David que o acompanhou na vinda para Juiz de Fora. "Eu agrade?o a Deus e quero parabenizar todas as candidatas que estavam bel?ssimas. Todas s?o merecedoras desse pr?mio. Eu tamb?m quero dedicar o t?tulo a todos os homossexuais, l?sbicas, bissexuais e transg?neros do Brasil".
Embora n?o tenha sido a candidata favorita da plat?ia, j? que os estados do Rio de Janeiro e da Bahia eram os mais aplaudidos, Mylena Schieffer desfilou com um vestido de organdi italiano branco, bordado em folhas de seda com pedras e cristais swarovsky, confeccionado pela estilista Michelle X. O traje t?pico, uma minissaia de babadinhos pink com um corselete de couro da mesma cor salpicado de cristais, fazia uma homenagem ? f?brica de brinquedos da Estrela.
A candidata do Rio de Janeiro, J?lia Sanches, que tinha a maior torcida organizada ficou com o terceiro lugar e a Miss Bahia, Marcela ?pera, a favorita do p?blico, depois de ter conquistado o t?tulo de melhor Traje de Gala e melhor Traje T?pico - que fazia uma homenagem a "Oxum, a senhora das ?guas doces" - recebeu, inconformada, o segundo lugar no concurso.
O trof?u de Miss Simpatia foi concedido, com unanimidade, ? Miss Roraima, St?phanie Campbel. No quesito Traje de Gala, a Miss Mato Grosso - Francine Werneck -conquistou o segundo lugar. Os estados do Amazonas (Ana Beatriz) e do Maranh?o (Monique Domenegacci) ficaram com segundo e terceriro lugar, respectivamente, no Traje T?pico.
A coroa e a faixa foram entregues pela Miss Brasil Gay 2002, Tha?sa Nogueira que, em sua despedida, resumiu a sensa??o de representar a Miss Gay. "A gente tem a vantagem de fazer muitos amigos e de abrir muitas portas. A desvantagem s?o os inimigos que a gente conquista, mas eles s?o poucos", afirma. Mylena Schieffer tem um ano de reinado pela frente e n?o esconde a felicidade pela conquista do t?tulo.
Leia mais
As cinco finalistas do Miss Gay 2003
1o lugar: Miss S?o Paulo - Mylena Schieffer
2o lugar: Miss Bahia - Marcela ?pera
3o lugar: Miss Rio de Janeiro - J?lia Sanches
4o lugar: Miss Cear? - Adma Chiva
5o lugar: Miss Tocantins - Lisa Suan
Miss Simpatia
Miss Roraima - St?phanie Campbel
Melhor traje t?pico
1o lugar: Miss Bahia - Marcela ?pera
2o lugar: Miss Amazonas - Ana Beatriz
3o lugar: Miss Maranh?o - Monique Domenegacci
Melhor traje de gala
1o lugar: Miss Bahia - Marcela ?pera
2o lugar: Miss Mato Grosso - Francine Werneck
3o lugar: Miss S?o Paulo - Mylena Schieffer
As 12 finalistas do Miss Brasil Gay 2003
Listadas em ordem alfab?tica
Miss Amazonas - Ana Beatriz
Miss Bahia - Marcela ?pera
Miss Cear? - Adma Chiva
Miss Maranh?o - Monique Domenegacci
Miss Mato Grosso - Francine Werneck
Miss Piaui - J?lia Larna Costa
Miss Rio de Janeiro - J?lia Sanches
Miss Rio Grande do Norte - Kazya
Miss Rond?nia - Jordana Star
Miss Santa Catarina - Evelyn Ohana
Miss S?o Paulo - Mylena Schieffer
Miss Tocantins - Lisa Suan
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!