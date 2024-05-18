S?o Paulo conquista o t?tulo

Mylena Schieffer ganha tamb?m o terceiro lugar no quesito traje de gala

Rep?rter: Deborah Moratori

Fotos e Edi??o:

Ludmila Gusman

Apoio T?cnico:

Patr?cia Guimar?es de Faria e

Danilo Oliveira Santos

17/08/03 - 6h55

Senhoras e senhores, o t?tulo de Miss Brasil Gay 2003 vai para a candidata Mylena Schieffer, representante do estado de S?o Paulo. A mais nova coroada tamb?m ficou com o terceiro lugar no quesito Trajes de Gala. Pela primeira vez disputando o t?tulo de Miss Brasil Gay, Mylena, na verdade, Maicon, dedicou a premia??o ao marido David que o acompanhou na vinda para Juiz de Fora. "Eu agrade?o a Deus e quero parabenizar todas as candidatas que estavam bel?ssimas. Todas s?o merecedoras desse pr?mio. Eu tamb?m quero dedicar o t?tulo a todos os homossexuais, l?sbicas, bissexuais e transg?neros do Brasil". Embora n?o tenha sido a candidata favorita da plat?ia, j? que os estados do Rio de Janeiro e da Bahia eram os mais aplaudidos, Mylena Schieffer desfilou com um vestido de organdi italiano branco, bordado em folhas de seda com pedras e cristais swarovsky, confeccionado pela estilista Michelle X. O traje t?pico, uma minissaia de babadinhos pink com um corselete de couro da mesma cor salpicado de cristais, fazia uma homenagem ? f?brica de brinquedos da Estrela. A candidata do Rio de Janeiro, J?lia Sanches, que tinha a maior torcida organizada ficou com o terceiro lugar e a Miss Bahia, Marcela ?pera, a favorita do p?blico, depois de ter conquistado o t?tulo de melhor Traje de Gala e melhor Traje T?pico - que fazia uma homenagem a "Oxum, a senhora das ?guas doces" - recebeu, inconformada, o segundo lugar no concurso.

O trof?u de Miss Simpatia foi concedido, com unanimidade, ? Miss Roraima, St?phanie Campbel. No quesito Traje de Gala, a Miss Mato Grosso - Francine Werneck -conquistou o segundo lugar. Os estados do Amazonas (Ana Beatriz) e do Maranh?o (Monique Domenegacci) ficaram com segundo e terceriro lugar, respectivamente, no Traje T?pico.

A coroa e a faixa foram entregues pela Miss Brasil Gay 2002, Tha?sa Nogueira que, em sua despedida, resumiu a sensa??o de representar a Miss Gay. "A gente tem a vantagem de fazer muitos amigos e de abrir muitas portas. A desvantagem s?o os inimigos que a gente conquista, mas eles s?o poucos", afirma. Mylena Schieffer tem um ano de reinado pela frente e n?o esconde a felicidade pela conquista do t?tulo.

Leia mais

