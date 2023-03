Sexta-feira, 22 de agosto de 2008, atualizada ?s 13h

Alexandre Ank se prepara para ir a Pequim para participar das Paraolimp?adas

Daniele Gruppi

Rep?rter



O mesatenista juizforano, Alexandre Ank, 28 anos, prepara-se para embarcar na pr?xima semana para Pequim a fim de participar de sua primeira Paraolimp?adas. "Estou aguardando chegar a confirma??o da data da viagem do Comit? Paraol?mpico. Deve ser na ter?a, dia 26 de agosto, ou na quinta-feira, 28 de agosto" .

Classificado em janeiro para participar da competi??o, o mesatenista treinou forte para encarar seus advers?rios. "Passei dois meses na Alemanha, treinando em tr?s per?odos. Participei tamb?m de duas etapas internacionais na Islov?nia e Pol?nia e alcancei bons resultados" .

Ank vai disputar partidas individuais e por equipe . Ele est? confiante de que tem condi?es de conquistar uma medalha. "Se conseguir o ouro, melhor ainda".

Ele acredita que os principais advers?rios ser?o da China, Korea e Fran?a. "S?o paratletas que v?m ganhando as principais competi?es internacionais. Vou ter ainda um desafio maior, j? que vou encarar um n?vel acima do meu" .

O mesatenista apenas lamenta o fato de n?o ter conseguido apoio para comprar uma cadeira nova, que deveria ser feita sob medida para o corpo dele. O objeto daria mais agilidade para movimentar durante o jogo. As Paraolimp?adas come?am no dia 06 de setembro.