Aula para se defender

Conheça o Hapkido, arte marcial coreana voltada para a defesa pessoal

Lucas Soares

Repórter

1º/11/2014

Uma arte marcial coreana voltada, quase que exclusivamente, para defesa pessoal. Esse é o hapkido, criado oficialmente na Coréia do Sul na década de 1950 e difundida pelo mundo deste então, principalmente nas forças de segurança no mundo inteiro.

O bombeiro Mário Henrique Gerheim, 41, Mestre em hapkido, explica o funcionamento da luta atualmente. "Tem vários campeonatos que utilizam a arte, que parece com vale tudo, só que com kimono. Você chuta, soca, tem a possibilidade de fazer torções nos adversários, projeções e a luta normalmente termina no chão, como se fosse o MMA", comenta.