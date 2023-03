Entrevista: Joel Martins - novo t?cnico interino do Tupi Treinador assume interinamente equipe do Galo na busca pela classifica??o

Guilherme Oliveira

*Colabora??o

19/09/2006

ACESSA.com - Nesse primeiro contato, o senhor j? identificou algum problema na equipe?

Joel Martins - Vamos conversar com os jogadores para eu poder ter uma id?ia melhor da equipe. Talvez vamos mudar a forma de jogar. Porque se um time est? perdendo, ele n?o est? bem, tem alguma coisa errada, ent?o vamos procurar conversar e analisar com os pr?prios resultados qual setor precisa de um aprimoramento maior.

ACESSA.com - Como foi a sua carreira??

Joel Martins - Como jogador, a minha vida come?ou no juniores do Am?rica e depois Fluminense. Fui para o Bangu j? como profissional e depois o Botafogo me comprou em 1961. Nessas passagens tive grandes gl?rias, tive a felicidade de ser campe?o em todas as categorias. Como treinador fui campe?o nos estados de Bel?m, Macei?, Bras?lia, Maranh?o... Gra?as a Deus foi uma carreira de gl?ria. O ?ltimo time que treinei foi o Goytacaz em 2003.

ACESSA.com - Como voc? avalia os primeiros jogos do Tupi na competi??o?

Joel Martins - Eu n?o acompanhei todos os jogos. Em alguns eu estava no Rio, por problemas de fam?lia. Por causa dos treinamentos da equipe j?nior coincidir muito com dos profissionais, n?o tive a oportunidade de ver muitos treinos. Ent?o vamos fazer tr?s coletivos essa semana para conhecer mais o grupo e ver se h? necessidade de modifica??o.

ACESSA.com - A perspectiva ? de continuar como treinador do Tupi?

Joel Martins - Isso a? n?o tem problema. O Alem?o (dirigente) me trouxe para fazer um trabalho nas divis?es de base. Mas se nesse momento a categoria profissional do Tupi est? precisando do meu trabalho, n?s vamos trabalhar independente se vou ficar ou n?o. Eu quero cooperar, ajudar para fazer o Tupi voltar a ganhar.

ACESSA.com - Como ? o estilo de trabalho do Joel Martins?

Joel Martins - Tem momentos que o treinador tem que ser um pouco en?rgico, ter postura. Em outros, voc? tem que levar na valsa lenta, depende do momento do time, como o time estiver. Agora, eu sou muito exigente, temos que trabalhar muito, principalmente, a parte t?tica. Em casa voc? tem uma forma de atuar e fora , outra. Em casa voc? tem que ser mais agressivo.

ACESSA.com - O que o senhor pode dizer para o torcedor do Tupi?

Joel Martins - Para o torcedor comparecer ao est?dio para incentivar o time. Com eles as coisas j? estavam um pouco dif?ceis, sem eles com certeza vai ficar mais dif?cil ainda. Tamb?m pe?o para dar um cr?dito a mim, ou ao treinador que pode chegar. Porque vamos trabalhar para a melhoria do clube e eu tenho certeza que o Tupi vai voltar a ser aquela equipe vencedora.