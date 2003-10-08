Sabonetes artesanais

Motivos de sobra para o seu filho n?o fugir do banho

T?mara Lis

Fotos: Revista Sabonetes Artesanais e Manequim Fa?a e Venda

Outubro ? m?s das crian?as e aproveitamos a data para trazer algumas sugest?es deque, com certeza, v?o agradar a crian?ada e o papai e a mam?e tamb?m que poder?o investir num bom neg?cio. Se o beb? ainda "vem por a?", n?o perca tempo. Que tal organizar a lembracinha com estas id?ias que selecionamos pra voc??

Agora, se voc? tem filhos e a crian?ada ? f? dos personagens dos quadrinhos e desenhos animados, voc? pode at? colocar esta turma toda dentro do sabonete, sabia? Vai ser muito f?cil de fazer um divertido sabonete de pok?mon (Aprenda a fazer um).

E se estamos falando em banhos, que tal come?ar nossas sugest?es trazendo sabonetes com motivos marinhos (Fa?a o seu!) para dentro destas verdadeiras obras de arte em sabonete? Gostou? Ent?o... m?os a obra!!