Motivos de sobra para o seu filho n?o fugir do banho
T?mara Lis
Fotos: Revista Sabonetes Artesanais e Manequim Fa?a e Venda
08/10/03
Agora, se voc? tem filhos e a crian?ada ? f? dos personagens dos quadrinhos e desenhos animados, voc? pode at? colocar esta turma toda dentro do sabonete, sabia? Vai ser muito f?cil de fazer um divertido sabonete de pok?mon (Aprenda a fazer um).
E se estamos falando em banhos, que tal come?ar nossas sugest?es trazendo sabonetes com motivos marinhos (Fa?a o seu!) para dentro destas verdadeiras obras de arte em sabonete? Gostou? Ent?o... m?os a obra!!
| - Clique aqui e aprenda a
fazer sabonetes para o quarto do beb?
- Truques e dicas que v?o garantir o sucesso de seu trabalho!
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!