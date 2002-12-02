



Artigo

Criatividade & Marketing

?Somente as empresas que lutarem para ser as melhores e para superar as outras em lucratividade ter?o alguma possibilidade de ganhar num mundo em que todos buscam o mesmo? ? Michael Hammer, em seu ?ltimo livro?

(A Agenda? , Ed. Campus)

De acordo com a defini??o da AMA ? American Marketing Association, "Marketing ? a execu??o de atividades comerciais que dirigem o fluxo de produtos e servi?os do produtor ao consumidor". Podemos deduzir que em marketing a estrat?gia e o foco s?o essenciais para o bom resultado da empresa.

Pensar em marketing ? muito mais do que pensar s? em vendas e de acordo com Theodore Levitt ? Marketing ? conquistar e manter clientes?. Vamos mais longe ainda ao lembrar que Peter Drucker afirmou que ? Marketing ? a empresa em seu conjunto, considerada do ponto de vista de seu resultado final, isto ?, do ponto de vista do cliente

Conv?m lembrar que o marketing utiliza a emo??o e a raz?o para atrair os clientes, ou seja o consumidor que deseja comprar algum produto/servi?o a raz?o tem um peso muito maior na decis?o de compra. No caso do comprador que pontua muito mais a imagem a emo??o ? fundamental na escolha do produto. Um grande grupo de consumidores se encontra entre os dois p?los e ser?o mais convencidos por vantagens e oportunidades que devem ser bem dosadas na mensagem de comunica??o. As pessoas compram para satisfazer as suas necessidades b?sicas de acordo com Maslow. Quando o cliente vai ? loja ele espera encontrar o produto que satisfa?a a sua necessidade o que pode ser refor?ado pela oferta de bom pre?o e qualidade (valor), bom atendimento e aten??o (agradar ao cliente). Estes detalhes devem estar incorporados ao Plano Estrat?gico de Marketing e de forma diferenciada do que ? feito pela concorr?ncia ? que com certeza tamb?m est? preocupada em conquistar mercado. A competi??o sadia ? favor?vel ao desenvolvimento do mercado e ao crescimento das empresas resultando em boas ofertas para os clientes. Conhecer bem a atua??o da concorr?ncia ? provid?ncia inteligente do empres?rio que deve estar continuamente sendo exercitada como forma de manter a empresa viva e atuante no mercado altamente profissional e concorrido que impera em todos os segmentos.

A criatividade deve ser utilizada de forma inovadora e motivadora para atrair os clientes como sa?da para superar as dificuldades que surgem constantemente na vida do empres?rio. Grande parte dos clientes decidem a compra de forma casu?stica ou seja, um equil?brio entre pre?o e qualidade esperada do produto. Quando s?o bem tratados pelos atendentes da loja onde realizaram a ?ltima compra existe uma grande probabilidade de l? voltarem para a nova compra. Algumas empresa investem em estoque bem equilibrado com variedade suficiente para atender as necessidades de seus clientes visando alcan?ar boas margens na comercializa??o (resultado financeiro satisfat?rio) e manter a sua imagem no mercado ( mantendo e conquistando clientes) al?m de um giro r?pido de suas mercadorias no estoque como forma de fazer caixa com os produtos de maior sa?da. Atualmente, a ?marca? ? assunto muito discutido pelos especialistas de administra??o/estrat?gia/marketing pois, envolvem procedimentos ?ticos e de responsabilidade social do empres?rio e da empresa perante o mercado. In?meras empresas perderam credibilidade devido ao seu comportamento duvidoso conforme notici?rio internacional, ao inflarem seus resultados financeiros objetivando maiores ganhos de seus executivos.

Concluindo: as empresas que obtiveram resultados excelentes nos ?ltimos anos foram as que tiveram bons l?deres, na cultura que produziram, na estrat?gia vitoriosa que projetaram e no uso adequado da tecnologia em suas atividades.

Que 2003 seja um ano de sucesso para voc? e sua empresa!

Roberto Monti ? consultor de Marketing.

Co-autor do livro (IN)Fidelidade , Uma Quest?o de Qualidade

Clientes Sonham, Empresas Concretizam.

Editora Virgo - S?o Paulo, 09/2000