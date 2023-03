Conservadorismo marca as elei?es na Zona da Mata V?rias cidades reelegeram seus atuais prefeitos. Segundo especialista, em cidade pequena, eleitor tende a votar por influ?ncia da fam?lia

Daniele Gruppi

Rep?rter

06/10/2008

"O conservadorismo marcou as elei?es municipais" . Esta ? a avalia??o feita pelo professor de geopol?tica Danilo Marcos Teixeira, em rela??o ao resultado do processo eleitoral 2008 na Zona da Mata.

O professor percorreu v?rias cidades durante a campanha dos candidatos e constatou que, apesar dos discursos de renova??o, em nenhuma proposta de governo constava o que poderia de fato alterar o quadro do munic?pio, e o eleitor n?o votou pela mudan?a.

V?rias cidades reelegeram seus atuais prefeitos, como ? o caso de S?o Jo?o Nepomuceno, Guarani, Bicas, Vi?osa, Argirita, Muria?, Lima Duarte, Santos Dumont e Belmiro Braga. Em Rio Novo, o prefeito eleito j? esteve no cargo em uma gest?o anterior. "Trata-se de uma renova??o sem mudan?a. N?o ? novidade" .

Em muitos desses locais, a disputa entre os candidatos ? a mesma que vem acontecendo em outras elei?es. "Em Leopoldina, por exemplo, Benedito Rubens Ren? Ren? Guedes - eleito em 2008 -, quando n?o est? na disputa, ap?ia um candidato" .

Segundo Teixeira, o que decide voto em cidade pequena ? a not?cia na pra?a. "O candidato n?o depende tanto do r?dio e da elei??o como meio de comunica??o para difundir suas id?ias. O eleitor n?o diferencia os programas de governo e tende a votar por fam?lia, simpatia ou por compra de voto" .

Para o especialista, os planos de governo que prop?em muita mudan?a, n?o penetram na popula??o e o candidato que as lan?am acaba perdendo as elei?es. Em Astolfo Dutra, Barbacena e Goian? os prefeitos n?o conseguiram se reeleger. "Neste casos, os pol?ticos ficaram desgastados por alguma atitude ou porque o rival conseguiu investir mais na campanha" .

Mulheres no poder

Apenas tr?s munic?pios elegeram mulheres para chefiar o Executivo. Para Teixeira, as mulheres que est?o na pol?tica seguem a tradi??o de fam?lia. "Por enquanto, n?o h? ainda identifica??o das mulheres pela capacidade administrativa, mas pelo segmento de fam?lia, a qual pertencem" .

Em Barbacena, uma das maiores cidades da regi?o, com 122.377 habitantes e 89.855 eleitores, duas tradicionais fam?lias da pol?tica mineira, os Bias Fortes e os Andradas, se confrontaram mais uma vez, e quem saiu com a vit?ria foi Danuza Bias Fortes (PMDB), com 42.623 do total de votos v?lidos.

Em S?o Jo?o Nepomuceno, Edmea Moreira Machado (PSDB) se reelegeu com 7.547 votos. Em Pira?ba, a disputa foi entre duas mulheres. Maria Aparecida Roberto Ferreira (PT) venceu Maria das Gra?as Salgado Xavier (PSDB), com 4.320 votos, contra 3.229.

For?a dos partidos pol?ticos

Para Teixeira, mais um retrato de que a pol?tica de Minas Gerais ? tradicional ? o fato do PSDB e o PMDB terem sido os partidos que mais elegeram candidatos na Zona da Mata.

"O PSDB tem a influ?ncia do governo estadual. O PMDB ? a ?nica legenda que tem diret?rio em todos os munic?pios brasileiros" . O PT tamb?m teve um n?mero expressivo de candidatos que v?o assumir o cargo no dia 1? de janeiro de 2009. Teixeira n?o descarta a influ?ncia do governo federal.

"O PT surgiu em v?rios munic?pios pelo pequeno sindicalismo. Foi implantado, mas sempre perdia as elei?es. Quanto menor a cidade, maior ? a influ?ncia do governo estadual e federal, sendo que o federal se sobrep?e" .