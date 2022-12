Artistas do grafite, do breaking, DJs e capoeiristas levarão apresentações para a Praça CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados Coronel Adelmir Romualdo de Oliveira – Benfica), e sob o o Viaduto Hélio Fádel Araujo, localizada na Rua Leopoldo Schmidt – Centro neste fim de semana. O evento na Praça ocorre no sábado (3), das 14h às 18h e, no viaduto, ocorre no domingo (4), das 9h às 13h. A ação é organizada pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) , com recursos oriundos de emenda parlamentar da vereadora Tallia Sobral.

A ação tem entrada franca e livre para todos os públicos.. Os artistas que integram a programação foram selecionados por meio de edital de credenciamento lançado pela Funalfa: o Slam Master Wenderson Marcelino (Zangão), , o DJ Anderson da Silva Rosa, os artistas do Grafite Andressa Cristina da Silva Souza, Gabriel Alvim Toledo e Stain, o artista de Danças Urbanas Raul Magalhães - Danças Urbanas e os responsáveis pela Oficina de Capoeira: Alanson Moreira Teixeira Gonçalves, José Dimas de Souza, Marcus Vinicius Xavier de Souza e Pedro Augusto Freitas Ribeiro.





“Valorizar a arte urbana é multiplicar vozes”, defende a vereadora Tallia Sobral, destacando que a cena artística local é composta por um grupo muito diverso, marcado pela pluralidade de raça, gênero e sexualidade. Ela reforça que a emenda destinada ao segmento busca fortalecer o trabalho de artistas de Juiz de Fora, para que possam continuar produzindo e para que suas poéticas cheguem a cada vez mais pessoas.

Os dois encontros do fim de semana encerram a Agenda Novembro Negro, por meio da qual a Prefeitura de Juiz de Fora, com participação de várias pastas e de entidades parceiras, buscou promover reflexões e demarcar o posicionamento da gestão municipal e da Funalfa contra o racismo estrutural. A programação também buscou reconhecer e valorizar pessoas, instituições e tradições da cultura de matriz africana.