Um homem, de 19 anos, foi preso no fim da tarde desta quarta (07) por tráfico de drogas no bairro Parque das Águas, Zona Norte de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, uma guarnição foi acionada após a uma denúncia de tráfico de drogas na região. O denunciado foi abordado em via pública, tendo os militares realizado diligência até a residência do suspeito, onde, durante as buscas, foram encontrados e apreendidos quarenta e quatro buchas de maconha, trinta e quatro pedras de crack, um celular, material para embalar drogas e R$242.

O suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

