Assaltantes, armados com arma de fogo, roubaram o carro, dinheiro e pertences pessoais de um motorista de aplicativo, de 55 anos, na madrugada desta quinta (08) no bairro São Mateus em Juiz de Fora.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi solicitada para fazer uma corrida do bairro Aeroporto até o São Mateus com dois passageiros. Durante o percurso um dos suspeitos, portando uma arma de fogo, ordenou que a vítima descesse do carro.

Os suspeitos fugiram com o veículo da vítima, um Renault Logan prata, dois celulares, R$32 e pertences que estavam no interior do automóvel.

Ainda, de acordo com a PM, não foi possível identificar os suspeitos através de alguma plataforma pois a vítima alegou fazer algumas corridas por fora do aplicativo, como foi o caso do crime. Até o momento ninguém foi preso.

