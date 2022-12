Requerida pelo presidente da Casa Legislativa, vereador Juraci Scheffer (PT), a última audiência pública de 2022 se dedicará a possível implantação de um sistema binário na região do Bairro São Pedro, na Cidade Alta. A audiência ocorrerá às 15h da segunda-feira (12), no Plenário da CMJF, com transmissão pela JFTV Câmara, canal digital 35.1.

Foram convocados para participar da audiência os secretários das pastas de Mobilidade Urbana, de Planejamento do Território e Participação Popular e de Planejamento Urbano. Além deles, também foram convidados para estar no encontro representantes do Conselho Municipal de Transporte, da Associação Comercial Empresarial e das Sociedades Pró-Melhoramento dos bairros da região de São Pedro. A população poderá participar tanto no plenário, quanto por meio do aplicativo de mensagem WhatsApp ou SMS da Câmara Municipal de Juiz de Fora (32 99183-0706).

É necessário enviar os questionamentos e sugestões até 30 (trinta) minutos após o início das Audiências Públicas. Na mensagem, devem constar nome, bairro e ocupação.