A Sociedade juizforense de proteção aos animais está precisando de ajuda para dar continuidade ao trabalho de resgate dos animais de rua. A organização atende mais de 600 animais, que todos os dias chegam na sociedade, onde recebem atendimento. Com dívidas em torno de R$ 50.000 mil reais, a presidente da ONG, Maria Elisa de Souza, faz o apelo.

"Estamos apelando para que a população nos ajude. É importantíssimo que cada um ponha a mão na consciência e colabore. Precisamos terminar o ano com tranquilidade e com as contas pagas. Todos os dias entram animais aqui. Nós recolhemos os que são abandonados no acostamento da BR e em muitos casos, esses animais são atropelados".

Ainda de acordo com a ONG, as doações não chegaram a R$ 6 mil reais. Todo o valor arrecadado será para a manutenção do espaço e pagamento de dívidas referentes a ração, medicamentos e vacinas. A ONG atua há 35 anos na cidade. Para ajudar a sociedade, basta fazer a doação em uma das contas abaixou ou entrar em contato pelo telefone (32) 99965-5493. A Sociedade juiz-forense também recebe doações presenciais. A sede fica na BR-040 km 787 e funciona de segunda a sexta, de 08h à 13h.

Para conhecer melhor o trabalho da Sociedade, basta acessar as redes sociais da ONG.

FOTO: Foto: Redes Sociais - Contas da SJPA para doação

Foto: Redes Sociais - Contas da SJPA para doação

Tags:

A | Economia | Geral