Acervo Pessoal - Bruna detectou 9 asteroides e vai receber a medalha na 19° Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Brasília. Para custear a viagem ela criou uma vaquinha online

A juizforana Bruna Giovanette, de 21 anos, foi selecionada para receber a medalha de caça asteiroide do programa de mkesmo nome do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Bruna identificou nove asteroides no total. Foram seis na campanha nacional e três na internacional com a IASC/NASA.

Para participar da 19° Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, lugar em que vai receber sua medalha, Bruna inicou uma vaquinha para custear a viagem à Brasília. Na cerimônia de premiação o diretor do IASC ( International Astronomical Search Collaboration) e fundador do programa caça asteroide Patrick Miller, estará presente. O evento acontece do dia 28 de novembro a 04 de dezembro deste ano.

Bruna conta onde sua paixão pelo espaço começou.

"Desde criança eu tinha o sonho de ser astrônoma, sempre fui muito curiosa pelos assuntos do espaço, e queria muito entender como surgiu tudo, de que eram feito as coisas, e o que existia além do que poderíamos enxergar mas infelizmente não tive muitas oportunidades de fazer a faculdade de astronomia, mas não deixei isso me abalar, hoje em dia eu estudo astronomia paralelamente com a minha faculdade de psicologia", explica.

Ela também relata como conheceu o programa que a premiou.

"Por gostar muito do assunto de astronomia eu sigo muitas paginas no Instagram de divulgação científica, e através dessas páginas eu conheci o programa caça asteroide, e me inscrevi. Hoje eu também tenho uma página de divulgação científica no Instagram, decidi criar ela para compartilhar meus estudos de astronomia com pessoas interessadas no assunto, ja que eu não tinha com quem conversar sobre astronomia", finaliza.

Para ajudar Bruna a realizar seu sonho e trazer para Juiz de Fora essa conquista clique aqui.