SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Museu Judaico de São Paulo inaugura nesta quinta-feira (6) a primeira edição do FliMUJ (Festival Literário do Museu Judaico de São Paulo), seu festival literário. O evento gratuito, que vai até o domingo, reúne nomes como Sueli Carneiro, Noemi Jaffe, Betty Fuks, Lira Neto e Nilton Bonder para falar da contemporaneidade brasileira. Estará presente, também, a escritora israelense Ayelet Gundar-Goshen ("Despertar os Leões"), que o autor deste Orientalíssimo blog recentemente entrevistou para a Quatro Cinco Um. A curadoria é das jornalistas Fernanda Diamant e Bianca Santana.

O museu foi fundado em 2021 no centro de São Paulo, nas instalações da antiga sinagoga Beth-El ?construída entre 1927 e 1932 em estilo bizantino. Além da arquitetura, essa nova instituição cultural paulistana se destaca por uma de suas alas, que tem enfoque na história da imigração judaica para o Brasil. O evento é um passo para inserir o museu no calendário e no debate público da cidade.

Esse pano de fundo se traduz nos temas do festival, que costuram a identidade judaica com o tecido social brasileiro. Durante os três dias de evento, autores judeus e não judeus vão discutir temas como literatura, culturas indígenas, negritude e democracia. É simbólico que o evento seja realizado entre duas datas-chave do calendário judaico: Yom Kippur (o dia do perdão) e Succot (a festa das cabanas).

A programação completa está no site do museu. Entre os destaques dos primeiros dias, está a mesa "existe uma judeidade literária?", em que Betty Fuks, Yudith Rosenbaum e Daniel Douek vão conversar sobre a construção de uma identidade judaica na diáspora. Também chama a atenção deste blog o painel "Eretz tropical?", com Lira Neto, Márcio Souza e Rita Palmeira, sobre a participação dos judeus sefarditas na construção das Américas. Uma outra sugestão é o encontro "A tchotchke virou tchutchuca?", sobre as judias polonesas forçadas à prostituição ?falarão Amara Moira, Paula Janovitch e Assucena.

FliMUJ (Festival Literário do Museu Judaico de São Paulo)

De 6 a 9 de outubro, das 10h às 18h

Rua Martinho Prado, 128, São Paulo/SP

Gratuito (ingressos retirados via Sympla)