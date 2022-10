SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O rapper russo Ivan Vitalievich Petunin, conhecido como Walkie, foi encontrado morto na cidade de Krasnodar após postar um vídeo dizendo que não queria participar da guerra na Ucrânia.

Segundo o jornal The Daily Mail, Ivan já havia servido no exército russo, o que o coloca na lista prioritária de convocações para a invasão à Ucrânia. No vídeo compartilhado em seu canal do Telegram, ele afirma: "Se você está assistindo a esse vídeo, não estou mais vivo. Não consigo e não quero lidar com o pecado do assassinato na minha alma. Não estou disposto a matar por nenhuma ideologia".

A suspeita é que a morte dele tenha sido um suicídio.

De acordo com o jornal, a maioria dos homens russos de até 65 anos é reservista. Apesar de ter experiência militar, Ivan também já havia feito tratamentos num hospital psiquiátrico.

Nas últimas semanas, o presidente russo Vladimir Putin tem dado indicativos de que pretende aumentar o número de reservistas convocados para a guerra -por exemplo, endurecendo a punição para soldados que se recusem a lutar.

PROCURE AJUDA

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.