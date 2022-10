RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Apas (Associação Paulista de Supermercados) divulga nesta semana um levantamento que mostra a confiança de empresários do setor supermercadista sobre os próprios negócios e a economia em alta pelo terceiro mês consecutivo.

Em setembro, 42% dos entrevistados disseram acreditar que os negócios vão melhorar. O índice foi de 39% em agosto e de 35% em julho.

Antes, a entidade havia registrado queda no indicador em maio e junho.

O otimismo acompanha a redução no índice de inflação da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), conforme dados divulgados nesta terça-feira (4). O ritmo de queda, no entanto, já perde força. No mês passado, o recuo foi de 0,22%, o menor das últimas cinco semanas.