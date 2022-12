SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O craque Lionel Messi comemorou a vitória por 2 a 1 sobre a Austrália, que garantiu a seleção argentina nas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar. Porém, ele admitiu que a equipe se complicou com um jogo que estava nas mãos.

"Parecia um jogo controlado, poderíamos ter cadenciado melhor. Tomamos o gol no contra-ataque e nosso goleiro teve um desempenho muito bom, conseguiu parar o adversário até o último minuto", disse Messi, na saída de campo.

O atacante também comentou o fato de a equipe ter baixado o ritmo por causa do cansaço no segundo tempo.

"Tivemos pouco tempo de descanso, não conseguimos nos recuperar bem. Mas estou feliz pela vitória."

"Queríamos estar aqui pelo sentimento que os torcedores estão transmitindo. Demos um passo a mais", completou o camisa 10.