O vereador José Márcio Garotinho (PV) foi eleito nesta quinta-feira, (01/12), o novo presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Ele teve 18 votos e só não foi unanimidade porque a vereadora Tallia Sobral (PSOL) não estava presente na sessão.

A nova mesa diretora da Câmara assume em janeiro para o biênio 2023/2024.

A nova composição conta ainda com o primeiro vice-presidente, Nilton Militão (PSD), segundo vice-presidente Pardal (União Brasil), primeiro secretário Marlon Siqueira (PP) e segunda secretária Kátia Franco Protetora (Rede Sustentabilidade).

O novo presidente elaborou um caderno de medidas que pretende conduzir durante seu mandato com ênfase no investimento na Comunicação da Casa Legislativa e em ações que possam apresentar a população o que cada parlamentar está fazendo na Câmara.

Outra ação, que podemos adiantar aqui, é a discussão de propostas para melhorias em setores da cidade com a participação de especialistas de fora da cidade, inclusive. Como por exemplo, a Mobilidade Urbana e o uso e a ocupação do solo, temas que vem tratando como presidente de Comissão da Casa há alguns anos e que espera agora ter todo o aparato da Comunicação do Legislativo para ampliar essas informações.

Leia mais em Ricardo Ribeiro

Tags:

Aaa | Base do Governo | Fortunati | Licença | PDT | Prefeito | Vereadores