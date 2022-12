Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo uma van e um automóvel na MGC-265, entre os municípios de Tocantins e Ubá na noite deste sábado (03).

De acordo com o repórter Kadu Fontana, o Corpo de Bombeiros de Ubá foi acionado e constatou o óbito de um homem, de 44 anos, e de sua mãe, de 67. Os ocupantes da van não tiveram ferimentos graves.

Após a avaliação da perícia, as vítimas fatais foram retiradas do veículo sem a necessidade de ferramentas de desencarceramento.

O automóvel havia saído de uma propriedade rural e seguia sentido Piraúba quando aconteceu a colisão frontal contra a van. Os dois passageiros do automóvel residiam em Guarani. A van seguia com estudantes sentido Visconde do Rio Branco.

Polícia Militar de Tocantins, SAMU, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar Rodoviária atenderam a ocorrência.

