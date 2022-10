Acessa.com - Parque Estadual de Ibitipoca

Além do Parque Estadual do Ibitipoca, o Parque Estadual do Itacolomi, localizado entre Ouro Preto e Mariana, também será entregue à inciativa privada em 2022.



O Parque Estadual do Ibitipoca fica em Lima Duarte, aqui na Zona da Mata.



O edital foi publicado na última terça-feira, 18.

A licitação para a concessão será na modalidade concorrência, com a entrega de envelopes marcada para o dia 15/12, na sede da B3, em São Paulo, e a sessão pública, em 21/12, no mesmo local.

Vencerá o processo, a proposta economicamente mais vantajosa para o Estado.



De acordo com estimativa do governo do estado, a concessão dos parques garantirá uma economia de R$ 2 milhões ao ano, e pode gerar 1,6 mil empregos diretos e indiretos.

A partir da concessão, a empresa que ganhar será responsável pela requalificação, modernização e operação dos parques e na aplicação dos recursos para a implantação, manutenção e reforma de infraestruturas, como, por exemplo, centro de visitantes, quiosques, mirantes e restaurantes.

Além disso, ao longo dos 30 anos de contrato, poderá retirar lucros de cobrança de ingressos, hospedagem, alimentação, comércio local e serviços turísticos em geral.

Mesmo com a concessionária, o Instituto Estadual de Florestas (IEF) ainda fará a gestão administrativa dos parques, com ações de conservação ambiental, prevenção e combate a incêndios e fiscalização de contratos.

Com informações do Governo de Minas e do jornal Estado de Minas