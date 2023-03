Prefeito anuncia mudanças no secretariado

Quarta-feira, 18 de junho de 2008, atualizada ?s 17h25

Prefeito anuncia mudan?as no secretariado. Diretor do Mapro Mello Reis foi convidado para assumir a Funalfa, mas n?o aceitou

Daniele Gruppi

Rep?rter

As primeiras medidas administrativas do prefeito Jos? Eduardo Ara?jo j? est?o sendo tomadas. Para reduzir as folhas de pagamento e melhorar os servi?os oferecidos pela Prefeitura, o chefe do executivo anuncia mudan?as no Secretariado.

O diretor do Mapro Mello Reis foi convidado para assumir tamb?m a Funalfa, entretanto, este n?o aceitou. Segundo o prefeito, dois novos nomes j? est?o sendo cogitados. "Se um n?o aceitar, temos o plano B".

Na Secretaria do Governo e Articula??o Institucional entra o ex-assessor da Secretaria de Turismo, Florival Xavier de Souza, e sai Maria Lu?za Moraes, que vai assumir a AMAC, no lugar de Jo?o Batista, no dia 30 de junho, quando acontece uma assembl?ia, onde o prefeito vai ser nomeado presidente do ?rg?o.

Na Secretaria de Pol?tica Social, Vanessa Lo?asso Bejani ? substitu?da por Paulo C?sar Mariano. S?rgio Rocha, respons?vel pela Secretaria de Defesa Civil, acumula mais um cargo, assumindo tamb?m a Secretaria de Seguran?a P?blica, que era administrada pelo coronel Ciro Rodrigues.

O juiz da Vara Criminal Carlos Alberto Tavares Barbosa ? o novo Procurador Geral do Munic?pio, no lugar de Leon Gilson. Na Secretaria de Planejamento e Gest?o Estrat?gica, Marcos Guerra vai ser nomeado novamente no lugar de Ricardo Francisco. Guerra foi sub-secret?rio do departamento e tinha assumido o cargo de secret?rio, quando o ex-prefeito Carlos Alberto Bejani foi preso, no dia 09 de abril, pela primeira vez.

O chefe do departamento de marketing da Secretaria de Comunica??o e Qualidade Jo?o M?rcio Coelho J?nior passa a ser Secret?rio. Hy? Ribeiro foi exonerado. Na Secretaria de Sa?de, Saneamento e Desenvolvimento Ambiental, o m?dico do PSF, que acumula a experi?ncia de ter sido Secret?rio da Sa?de em S?o Jo?o Del Rei, Cl?udio Reis, passa a ser o respons?vel, com a sa?da de Maria Aparecida Soares, a Nininha.

O novo Secret?rio da Receita e Controle Interno ? Sebasti?o Schmidt. Ele ocupou a fun??o em 2006/2007. Quem deixa o cargo ? Jo?o Sidney Alves Affonso. A Secretaria de Pol?tica Urbana passa a integrar a Secretaria de Centros Regionais, que vai ter ? frente Jos? Walter de Andrade J?nior.

Ainda n?o foi divulgado quem vai ser o superintendente da Gettran no lugar de Alfredo Laporte J?nior. O objetivo do prefeito ? melhorar a intera??o entre os secretariados. Ele planeja ir at? ?s Secretarias para realizar as reuni?es.