Saiba onde as competi?es acontecem na cidade

As atividades esportivas realizadas pelos clubes e diversas entidades, ligas e associa?es, al?m de uma pol?tica de incentivo ? pr?tica e ao desenvolvimento das diversas modalidades de esporte, t?m revelado nomes de grande proje??o nacional e internacional, como Giovane G?vio e M?rcia Fu (voleibol), Guto Lima (motocross), Viviane Anderson (atletismo e maratona), Leonardo Casadio (triathlon), Miguel Giovaninni (montain-bike), Chico Marra (karat?-d?), Rafael Henrique Moreira (gin?stica ol?mpica), Renata Prado (jud?), Igor Ciampi (kart) e Rodrigo Sarmento (hipismo), entre outros.

Juiz de Fora se destaca no cen?rio esportivo nacional como sede das etapas de campeonatos estaduais e nacionais nas modalidades de ciclismo, motociclismo e kart. V?rios concursos nacionais de salto s?o realizados na cidade, al?m do Concurso de Salto Internacional, com a presen?a dos maiores cavaleiros do pa?s e do exterior. A cidade promove, ainda, outros eventos esportivos, entre eles a tradicional e cinq?enten?ria Corrida da Fogueira.

Clube H?pico e Campestre

O Clube possui pista de grama com 9.600 m2, considerada uma das melhores do pa?s. Sua infra-estrutura permite receber at? 10.000 espectadores. Situa-se na zona norte da cidade, no Bairro J?quei Clube, na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.600.

Est?dio Municipal Radialista M?rio Hel?nio

Um dos melhores gramados do pa?s, tem capacidade para 35.000 pessoas. Aqui se realizam campeonatos estaduais e nacionais. Est? localizado no Bairro Aeroporto, pr?ximo ao Parque da Lajinha e ? Universidade Federal de Juiz de Fora.

Kart?dromo

Possui infra-estrutura para competi?es internacionais com 60 boxes para at? 120 Karts, 36 op?es de varia?es de pistas e capacidade para 15.000 espectadores. Est? localizado na parte alta da cidade, no Bairro Borboleta.

Fonte: Guia Tur?stico de Juiz de Fora 1998