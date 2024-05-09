

Dica de Turismo Morro do Imperador

Conhecido tamb?m como Morro do Cristo e Morro da Liberdade, o Morro do Imperador, a 923 m do n?vel do mar, ? um dos pontos mais altos de Juiz de Fora. ? assim denominado porque, em 1861, D. Pedro II o escalou para apreciar a vista da cidade.

Nas comemora?es da passagem do s?culo, nele foi constru?da uma capela e, em 1906, um monumento ao Cristo Redentor, s?mbolo da vit?ria contra uma epidemia que assolou o munic?pio. L? se encontra tamb?m uma torre helicoidal, primeira do tipo na Am?rica do Sul, que serviu ? TV Industrial, emissora pioneira em gera??o de imagens no interior brasileiro.

Chega-se ao Morro do Imperador subindo a Rua Dr. Jo?o Pinheiro, no Bairro Jardim Gl?ria, em dire??o ao Bairro S?o Pedro.





Fonte: Guia Tur?stico de Juiz de Fora 1998