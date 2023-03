149 anos de Juiz de Fora

Juiz de Fora tem motivos para

comemorar seus 149 anos?

Colabora??o:Emilene Campos

26/05/99

No dia 31 de maio, Juiz de Fora completa 149 anos. Em meio ? crise econ?mica que o pa?s atravessa, ser? que a cidade teria raz?es para festejar este anivers?rio? Para o Prefeito Tarc?sio Delgado, a principal raz?o para celebrar a data ? a abertura de novos postos de trabalho, como o Carrefour , o Call Center e a Mercedes Benz . O diretor do Centro Regional de Inova??o e Transfer?ncia de Tecnologia ( CRITT ), Maur?lio da Costa Souza, acredita que os ?ltimos cinco anos foram determinantes para o desenvolvimento da cidade. ?A vinda da montadora Mercedes-Benz, por si s?, n?o trouxe tantos benef?cios, mas criou um clima de otimismo, que abriu os olhos dos investidores para a potencialidade de Juiz de Fora?, afirma o diretor.

J? o Coordenador do Setor de Qualifica??o Profissional do Programa de Gera??o de Empregos e Renda da Secretaria do Estado, Paulo Mariano, n?o encara com tanto otimismo a situa??o do emprego em Juiz de Fora. Ele cita algumas empresas que foram fechadas recentemente como a Facit, Schmidt Embalagens** ["Em novembro de 2001, foi autorizada, em decis?o in?dita no pa?s, a reabertura da empresa (...)". Saiba mais no fim da mat?ria] e a F?brica de Cobertores S?o Vicente. ?Em rela??o a outras cidades do pa?s, Juiz de Fora sai na frente correndo atr?s do preju?zo?, admite Paulo Mariano.

Embora o munic?pio ainda n?o disponha de uma pesquisa sobre a rela??o emprego-desemprego, os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Minist?rio do Trabalho revelam que no setor industrial a taxa de desligamentos (6721) em 1998 em Juiz de Fora foi maior que a de admiss?es (6313). Mas o com?rcio e a presta??o de servi?os apresentaram ?ndices positivos. No com?rcio, 928 pessoas foram empregadas e no setor de servi?os, 292.

Al?m de atrair investidores de outros estados e pa?ses, Juiz de Fora vem incentivando a cria??o de empresas de base tecnol?gica. Programas como o Agrosoft, G?nesis e Techgeraes oferecem recursos financeiros e apoio tecnol?gico e empresarial a este tipo de iniciativa. Apesar disso, o Diretor do CRITT afirma que ?faltam incentivos fiscais e facilidades de instala??o, como a cria??o de um parque tecnol?gico, para que as empresas possam se desenvolver?.

O Prefeito explica que j? existe um projeto para constru??o do local apropriado para este tipo de empresa: o Centro Contempor?neo. O Banco do Povo, que oferece financiamento ?s pequenas empresas, tamb?m foi citado como uma das alternativas aos empreendedores.

Se h? pol?mica em rela??o aos setores econ?micos e tecnol?gicos, no cultural a situa??o ? diferente. Um dos destaques ? o Festival Internacional de M?sica Colonial Brasileira e M?sica Antiga. Organizado pelo Centro Cultural Pr?-M?sica, Av. Bar?o do Rio Branco, 2329. O evento integra o calend?rio nacional de m?sica erudita e vem projetando Juiz de Fora para o cen?rio mundial. O festival re?ne mais de 1000 artistas, entre professores, estudantes e concertistas.

Al?m do resgate da mem?ria musical do Brasil Col?nia, as apresenta?es j? se constituem numa op??o de lazer para o juizforano, durante o m?s de julho. A diretora do Centro Cultural Pr?-M?sica, Maria Isabel de Souza Santos, sente-se gratificada com a resposta da popula??o: ?Juiz de Fora est? respondendo ao trabalho realizado, reconhecendo o que ? feito pela entidade?. As exposi?es que acontecem na Galeria do Pr?-M?sica j? fazem parte da agenda do juizforano. Com o Projeto ?Arte em Suas M?os? a mostra de quadros e esculturas s?o renovados periodicamente, dando oportunidade aos artistas locais de mostrarem seus trabalhos.