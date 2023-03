A tradi??o do carnaval de rua Nascida na d?cada de 50 essa ? uma tradi??o que vem perdendo espa?o na cidade, mas ? uma boa op??o para aproveitar os dias de momo

23/01/2008

Imagine a Rua Halfeld em v?spera de Natal. Aquele tumulto, pessoas andando de um lado para o outro. Acrescente a isso o som das tradicionais marchinhas de carnaval, fantasias, gente sorridente, confete, serpentina e lan?a-perfume. Por mais surreal que pare?a o cen?rio, assim era o carnaval em Juiz de Fora.

Ao contr?rio do que acontece hoje, Juiz de Fora ficava apinhada de gente durante os quatro dias de folia. Muitos eram os blocos, os clubes e as escolas que garantiam a festa dos juizforanos. Segundo o sambista Mam?o (foto abaixo), "a culpa da decad?ncia do carnaval da cidade est? nos tempos modernos" .

"O carnaval de rua era mantido pela classe m?dia. Eram essas pessoas quem tinham condi?es de freq?entar os clubes, comprar lan?a-perfume, essas coisas. Com o empobrecimento dessa classe m?dia e o aumento da competitividade no mercado de trabalho, o feriado do carnaval passa a ser visto como uma oportunidade de descanso. As pessoas ralam o ano inteiro, chega nessa ?poca, querem mais ? viajar" , lamenta.

O sambista relembra que, na ?poca de ouro do carnaval, o cal?ad?o "fervia de blocos" e a alegria eram generalizadas. "O camarada formava um bloco na rua onde morava, o outro formava com o pessoal do trabalho, o outro na escola e assim por diante. Os clubes tamb?m colocavam sua orquestra na rua" .

Outra coisa que Mam?o acredita que contribuiu para que as pessoas deixassem de pular o carnaval na rua foi o advento da televis?o. "J? na d?cada de 60 o p?blico diminuiu um pouco porque a TV mudou o comportamento dos brasileiros, ela prende a pessoa em casa e ainda previne contra a viol?ncia" , lamenta.

Outros carnavais

Conhecido por sua forte liga??o com o carnaval, Z? Kodak (foto abaixo) relembra, nost?lgico, os tempos em que os blocos de rua se encontravam para se divertirem. "Nas d?cadas de 60 e 70 havia muitos blocos na cidade e um se encontrava com o outro em diversos pontos, sempre ao som das marchinhas ou de samba. Era uma grande divers?o" .

Para Z?, nem s? a TV e a viol?ncia s?o respons?veis pela perda dessa tradi??o. Segundo ele, a chegada de novos ritmos abalou as estruturas carnavalescas na cidade. "Com o ax? e o funk o carnaval de rua foi diminuindo, ficou mais bagun?ado" , acredita.

Mas Z? Kodak admite que os novos tempos modificaram a estrutura do carnaval de rua e hoje o foli?o procura muito mais do que divers?o quando vai para a rua brincar: ele quer seguran?a tamb?m.

"Antigamente quando voc? ia organizar um bloco, n?o precisava pensar em policiamento, hoje, isso ? fundamental porque se voc? n?o garante a seguran?a, n?o vai ter foli?o no seu bloco. Ningu?m quer sair de casa para curtir o carnaval e acabar no meio de uma briga de gangues" , justifica.

O carnaval de rua ? uma divers?o espont?nea, ? uma festa tipicamente do povo. Ao contr?rio de participar das escolas de samba, n?o t?m nenhum tipo de exig?ncia. "Quando uma pessoa sai de casa para um bloco, a ?nica coisa que ela ? obrigada a levar ? a alegria. Nos blocos ningu?m ? obrigado a se fantasiar, n?o tem hora para chegar muito menos para sair. O foli?o se diverte da maneira que quer" , defende Z? Kodak.

? essa liberdade de se expressar que Mam?o defende. "Nos blocos a pessoa pode aproveitar para se expressar politicamente, liberar suas fantasias, ou, simplesmente, se divertir" . Essa ? a lei: divertir-se!