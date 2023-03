Terça-feira, 26 de março de 2013, atualizada às 10h23

Idoso é agredido e roubado na rua São Sebastião

Da Redação

Um idoso, de 65 anos, foi assaltado no início da manhã desta terça-feira, 26 de março, enquanto caminhava pela rua São Sebastião, na altura do número 1.200.

Segundo a vítima, em relato aos policiais militares, um homem desconhecido, aparentando ter entre 18 e 25 anos, o abordou. Usando de força física, o bandido deu um golpe no pescoço do idoso e o pressionou contra o chão. Ele fugiu após roubar uma quantia aproximada de R$ 50 do bolso da vítima, que não apresentou ferimentos.

