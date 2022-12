Pontos das regiões Sul e do Centro de Juiz de Fora foram destacados com a maior concentração de chuvas na tarde desta quinta-feira (1º). Moradores do Bairro Santa Luzia compartilham imagens das ruas tomadas pelas águas do Córrego Santa Luzia que transbordou e entrou em residências e comércios na localidade. Veículos não conseguiam passar por ruas e avenidas como a Ibitiguaia, por conta da altura que as águas atingiram. Em outros pontos, carros ficaram submersos.



Reprodução Internet - Comércio e residências foram afetados por alagamentos Reprodução Internet - Avenida Ibitiguaia tomada pela água no Bairro Santa Luzia Previous Next

De acordo com a Defesa Civil, até o momento, o maior volume de precipitação foi registrado no Santa Luzia: 53,55mm. Além do transbordamento do Córrego Santa Luzia, a Defesa Civil recebeu uma ocorrência de enxurrada no Bairro Olavo Costa, na Zona Sudeste. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma queda de árvore na Rua Monsenhor Francisco de Paula Salgado, próximo ao número 75, no Bairro São Judas Tadeu, na Zona Norte, nesse caso, não foram registrados feridos.



A Defesa Civil reforça que há previsão de chuva intensa até sexta.-feira (2) e orienta a população a fazer contato em caso de emergência, pelo número 199.

Conforme o professor de Geografia, idealizador da página Tempo e Clima JF a estação pluviométrica do Bairro Bandeirantes, na Zona Nordeste, o acumulado do dia chega a 24mm de chuva, enquanto em outros pontos da cidade, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) indica que os volumes ultrapassaram os 50mm em alguns pontos da cidade.

Tags:

Alagamentos | Chuvas | Córrego | Córregos | Geral | Política | São Paulo | São paulo córrego capital | Temporal | Transbordamento