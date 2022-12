A estação elevatória de água na Rua Luiz Villani, no Bairro São Judas Tadeu terá um novo medidor de vazão instalado nesta quinta-feira, entre as 8h e as 17h. Para realizar a intervenção, a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) precisará suspender o fornecimento de água na localidade.

A companhia pede a compreensão da população para que economize água até que os serviços estejam concluídos. A previsão é de que o sistema seja regularizado durante a noite desta quinta.



A intenção da Cesama é ampliar o monitoramento remoto do sistema e o controle de perdas, reduzindo desperdícios.



