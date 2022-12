A Plataforma JF Salvando Todos publicou uma nova edição do Boletim Covid-19, nesta quinta-feira (7), por meio da qual destaca o aumento no número médio de casos no município e reitera ainda os impactos da circulação no país da sublinhagem BQ.1 da subvariante BA.5 da variante Ômicron. No entanto, os pesquisadores envolvidos ressaltam que os números oficiais podem não refletir a realidade, devido o baixo registro de execução de testes



O grupo de pesquisadores reiterou a necessidade de voltar a realizar testes e ampliar a vacinação, em especial, com o uso das fórmulas da segunda geração e também aumentar a imunização entre as crianças e adolescentes. A Prefeitura de Juiz de Fora tornou obrigatório novamente o uso de máscara em equipamentos de atendimento em saúde da cidade, a partir do sábado (10).



Diante dos resultados, o projeto recomendou o retorno da obrigatoriedade do uso das máscaras no transporte público e em outros locais onde há muita aglomeração de pessoas, mesmo por

tempo limitado até que número de casos comece a reduzir.



Conforme o monitoramento, em novembro, Juiz de Fora tinha 74.520 casos diagnosticados da doença e um total de 2.339 vítimas fatais do vírus. Na primeira semana de dezembro, o número de casos confirmados atingiu 75. 255 e outras duas mortes pela doença foram notificadas, o que representa aumento de 0,99% e 0,09%, respectivamente, no período de 14 dias.

O acompanhamento indica que no mesmo período do ano anterior, os aumentos foram de 0,18% e 0,17% nos 14 dias anteriores, dado que sugere uma aceleração no processo de crescimento do número de casos.



Ao passo que a média móvel do número de casos novos subiu de 16,43, em novembro, para 47,57 em 3 de dezembro (aumento de 189,57%; no período dos 14 dias anteriores tinha ocorrido um aumento de

683,33%),a média móvel de óbitos regrediu de 0,57 óbitos por dia,em novembro, para 0,29 óbitos por dia em dezembro.

Taxa de transmissão permanece elevada enquanto índice de letalidade apresenta redução

De acordo com a classificação do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), agência do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, com terminologia adaptada e traduzida pela Fundação Oswaldo Cruz, o nível de transmissão da covid-19 no município Juiz de Fora entre 28 de novembro e 3 de dezembro pode ser classificado como elevado, uma vez que foram registrados 57,66 casos por 100 mil habitantes, assim como era elevado na 47ª semana epidemiológica de 2022 quando haviam sido registrados 73,24 casos por 100 mil habitantes.



A taxa de letalidade no dia 3 de dezembro, era de 3,11% em Juiz de Fora (essa taxa era de 3,14% em 20 de novembro e 3,12% em 27 de novembro). No Brasil, a taxa de letalidade registrada foi de 1,95% em 3 de dezembro (essa taxa era de 1,97% em 19 de novembro e 1,96% em 26 de novembro). Esse indicador é calculado a partir da divisão do número de vidas perdidas desde o início da pandemia pelo número de casos registrados no mesmo período.



O coeficiente de letalidade (CFR, acrônimo para case fatality rate) da covid-19é calculado para cada um dos meses a partir da divisão do número de vidas perdidas pelo número de casos registrados no referido mês, como explica o estudo. Em Juiz de Fora, o CFR de novembro foi 0,78% (tinha sido 2,08%,

em outubro). Em novembro de 2021, o CFR havia sido 2,97% e, em novembro de 2020, 2,92%.







Tags:

ANS | Boletim Epidemiológico | brasil | Capuz nunca mais | Chegam ao Brasil 500 mil testes para diagnóstico da covid-19 | Coronavírus | covid | covid-19 | Fiocruz | Geral | Gistra 587la-19 eegam a 172561 | Madi | Magistratura | Mais | Ministério da Saúde | Mozart | Nova | óbito | Pai | Pandemia | Pela | Petrobras | Plataforma | Redução | Registrato | Saúde | Teve | Transmissão | variante Ômicron