Considerando o monitoramento da situação epidemiológica da pandemia da Covid-19 no Município, a Secretaria de Saúde torna obrigatório o uso de máscaras faciais nos Serviços de Saúde Públicos e Privados de Atenção Primária à Saúde, Atenção Secundária e Atenção Terciária, Instituições de Longa Permanência (ILPI), Comunidades Terapêuticas e Serviços Residenciais Terapêuticos. Leia a portaria completa com as medidas aqui.

A medida foi tomada pela Secretaria de Saúde (SS) através de portaria que entra em vigor neste sábado, 10. É obrigatória a utilização de máscaras faciais por trabalhadores de saúde e para visitantes, pacientes e acompanhantes, para o ingresso e frequência, eventual ou permanente, nos recintos acima citados.

O uso da máscara facial nos demais locais não mencionados pela portaria é facultativo, entretanto recomenda-se sua utilização em ambientes, abertos ou fechados, em que haja aglomeração de pessoas, como repartições públicas, comércios, bancos, elevadores, academias, táxi, carros por aplicativo, ônibus, escolas, creches, cinemas, teatros, igrejas e demais ambientes da iniciativa privada.

