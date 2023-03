Rafaela Alves 27/01/2015

Cuidar da Mente

Mais um ano se inicia, e com ele novas promessas, planos e realizações. Nosso objetivo é tornar os novos tempos mais felizes, então nos enchemos de esperança e colocamos foco no que desejamos. E nossos desejos mais comuns são: cuidar da família, do trabalho e do corpo.

Mas e da sua mente? Você já pensou em como cuidar dela nesse novo ano?

É claro que é importante a preocupação com a família, o trabalho e o corpo, mas para que consigamos resultados satisfatórios em qualquer um desses campos, é necessário ter uma mente sã.

Ao longo dos dias, são tantos os nossos afazeres, que chegamos ao limite e nos deixamos ser envolvidos pelo stress. E quando estamos nervosos e cansados em demasia, não conseguimos fazer nada direito, parece que nada flui, nada dá certo, não é?

Então, minha dica nesse novo ciclo que se inicia é: primeiro descubra uma maneira de manter a mente o menos sobrecarregada possível. Busque algo que faça você se desligar por alguns instantes das preocupações diárias. Mas precisa ser algo que eleve sua alma e te ajude a se conectar com você mesmo.

Eu encontrei o descanso para a minha mente na dança (para mim, não há nada mais reconfortante depois de um dia exaustivo de trabalho do que dançar), mas você talvez o encontre na natação, na pintura, na meditação, em algum tipo de luta, em olhar uma bela paisagem, em ver um bom filme ao lado de quem você ama...

Não importa a forma, o que importa é que você consiga um tempo para se fazer bem, para deixar que as boas energias cheguem até você.

E quando estamos com a mente assim sossegada, tudo fica melhor, os problemas não assustam tanto e a solução vem de maneira mais fácil.

Um 2015 repleto de realizações para todos nós!

Rafaela Alves é professora e bailarina de Dança do Ventre e Folclore Árabe desde 2001. Conquistou o padrão de qualidade em dança da renomada Casa de Chá Khan el Khalili/SP em 2013. Proprietária do Studio de Danças Rafaela Alves. Formada em Direito pela UFJF.

Rafaela Alves 27/01/2015

Cuidar da Mente

Mais um ano se inicia, e com ele novas promessas, planos e realizações. Nosso objetivo é tornar os novos tempos mais felizes, então nos enchemos de esperança e colocamos foco no que desejamos. E nossos desejos mais comuns são: cuidar da família, do trabalho e do corpo.

Mas e da sua mente? Você já pensou em como cuidar dela nesse novo ano?

É claro que é importante a preocupação com a família, o trabalho e o corpo, mas para que consigamos resultados satisfatórios em qualquer um desses campos, é necessário ter uma mente sã.

Ao longo dos dias, são tantos os nossos afazeres, que chegamos ao limite e nos deixamos ser envolvidos pelo stress. E quando estamos nervosos e cansados em demasia, não conseguimos fazer nada direito, parece que nada flui, nada dá certo, não é?

Então, minha dica nesse novo ciclo que se inicia é: primeiro descubra uma maneira de manter a mente o menos sobrecarregada possível. Busque algo que faça você se desligar por alguns instantes das preocupações diárias. Mas precisa ser algo que eleve sua alma e te ajude a se conectar com você mesmo.

Eu encontrei o descanso para a minha mente na dança (para mim, não há nada mais reconfortante depois de um dia exaustivo de trabalho do que dançar), mas você talvez o encontre na natação, na pintura, na meditação, em algum tipo de luta, em olhar uma bela paisagem, em ver um bom filme ao lado de quem você ama...

Não importa a forma, o que importa é que você consiga um tempo para se fazer bem, para deixar que as boas energias cheguem até você.

E quando estamos com a mente assim sossegada, tudo fica melhor, os problemas não assustam tanto e a solução vem de maneira mais fácil.

Um 2015 repleto de realizações para todos nós!

Rafaela Alves é professora e bailarina de Dança do Ventre e Folclore Árabe desde 2001. Conquistou o padrão de qualidade em dança da renomada Casa de Chá Khan el Khalili/SP em 2013. Proprietária do Studio de Danças Rafaela Alves. Formada em Direito pela UFJF.