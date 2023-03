Sexta-feira, 17 de novembro de 2017, atualizada às 9h34



Motoboy é assaltado durante a madrugada em JF



Da redação



Um motoboy de 20 anos foi roubado durante a madrugada desta sexta-feira, 17 de novembro, na Rua Eugênio Montreuil, no Bairro Araújo. Segundo a Polícia Militar (PM), ele foi solicitado por um homem para fazer a entrega na Rua Carlos Alberto Quirino, no Bairro Vila Esperança II. Quando ele chegou no local, foi surpreendido por um grupo, com cinco ou seis homens, armados com revólver. Os bandidos anunciaram o roubo e fugiram com a moto e vários objetos pessoais do jovem. A polícia fez o rastreamento, mas os indivíduos não foram encontrados.