Semin?rio discute Mata do Krambeck Encontro aberto ao p?blico re?ne representantes da Prefeitura, Instituto Estadual de Florestas e UFJF para debater a gest?o de unidades de conserva??o
26/06/2007
Nesta quarta e quinta-feira, 27 e 28 de junho, quem tem interesse na Mata do Krambeck tem a oportunidade de dar a sua opini?o e discutir a?es p?blicas para a sua conserva??o.
Isso porque, o Museu de Arte Moderna Murilo Mendes (MAM) sedia o "Semin?rio ?rea de Prote??o Ambiental Mata Krambeck", com o objetivo de discutir as diferentes formas de gest?o de unidades de conserva??o. A poss?vel constru??o de um condom?nio no local tamb?m deve nortear as discuss?es.
A Mata do Krambeck ? uma reserva da Mata Atl?ntica na cidade, protegida e criada pela Lei Estadual 10.943 de 1992. Rica em fauna silvestre e na flora que acompanha a vegeta??o, ? ?rea impedida de a?es de degrada??o ambiental e execu??o de obras que possam amea?ar o equil?brio ecol?gico, como a supress?o total ou parcial de sua cobertura vegetal.A quest?o ? que, em 1993, uma nova lei estadual, de n?mero 11.336 reafirmou a ?rea de Prote??o Ambiental da Mata (APA), excluindo, no entanto, a fazenda Mal?cia, uma das tr?s que compunha o conjunto ambiental. E ? com base nesta nova determina??o judicial de prote??o que a pol?mica da constru??o do condom?nio se alimenta: os 72 dos im?veis est?o previstos para serem levantados nessa ?rea exclu?da da APA, mas os ecologistas e contr?rios ? causa n?o aceitam a constru??o, defendendo que essa divis?o de prote??o ambiental ? apenas burocr?tica.
Quem quiser participar do semin?rio, deve fazer a inscri??o antecipada - que ? gratuita - pelos telefones (32) 3231-1291 e (32) 3217-1235. A expectativa ? que aproximadamente 200 pessoas participem do evento, que ? uma iniciativa do Instituto Estadual de Florestas (IEF), Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e Prefeitura de Juiz de Fora.
