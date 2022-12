Qual a melhor cor para você usar no reveillon de 2022/23?As cores transmitem muito sobre nossa personalidade, essência, intenção de imagem e energia.



A escolha para o reveillon sempre tem um significado à mais seja por crença, por adequação ou por harmonia com seu estilo ou tom de pele.



O branco e os tons claros sempre vêm liderando e nesse momento temos o lilás e os tons pastel do linho cru, nude e off white.



Mas os tons vibrantes, intensos e o brilho estão super em alta e com certeza são uma excelente proposta e oportunidade para você investir e trazer as cores para essa data tão especial. Cores como o pink, fúcsia, laranja, verde bandeira e verde cítrico estão bombando nas vitrines.



E o preto? O que você acha dessa cor tão poderosa e sofisticada para reveillon?

As cores precisam estar alinhadas com você, seja na tradição do branco, no poder do preto como na modernidade, alegria ou criatividade das cores vibrantes.

Tags:

Multimídia